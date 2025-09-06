Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El incendio de Jarilla se reactiva al arder una isla de vegetación

Efectivos del Plan Infoex trabajan desde las 12.45 de este sábado para controlar el avance del fuego, que tiene "evolución favorable"

El incendio de Jarilla se reactiva al arder una isla de vegetación

El incendio de Jarilla se reactiva al arder una isla de vegetación

Ángel García

El incendio forestal de Jarilla, la mayor catástrofe medioambiental sufrida en la región desde que existen registros y que calcinó 17.355 hectáreas en agosto, ha sufrido una reactivación en el mediodía de este sábado y varios efectivos del Plan Infoex (Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura) trabajan para sofocarla.

Isla de vegetación

El fuego se ha detectado en torno a las 12.45 horas y tiene una "evolución favorable". Se ha producido en una isla de vegetación ubicada en el interior del perímetro (de 170 kilómetros). La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural señala que es habitual que ocurra en incendios forestales con un área tan extensa. "En la mayoría de los casos no progresan al estar prácticamente rodeadas de zona quemada".

La reactivación se habría producido en el término municipal de Gargantilla y están trabajando cuatro medios aéreos y cuatro unidades terrestres para su control, así como un técnico de extinción del Plan Infoex y agentes del medio natural. El frente no progresaba al estar confinado entre una zona ya quemada y cultivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
  2. El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará
  3. La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
  4. Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio
  5. La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
  6. La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar
  7. Monesterio celebra su Día del Jamón con el reparto de 3.000 bocadillos
  8. Un fallecido al arrollar un tren a un turismo en un paso de nivel de la línea Madrid-Badajoz

El Gobierno propondrá en la nueva PAC un apoyo específico para la ganadería extensiva de Extremadura

El Gobierno propondrá en la nueva PAC un apoyo específico para la ganadería extensiva de Extremadura

El incendio de Jarilla se reactiva al arder una isla de vegetación

El incendio de Jarilla se reactiva al arder una isla de vegetación

Raquel Sánchez Silva no presentará el acto de las Medallas de Extremadura por motivos de salud

Raquel Sánchez Silva no presentará el acto de las Medallas de Extremadura por motivos de salud

Un acertante de Siruela gana 386.000 euros en el sorteo de la Bonoloto

Un acertante de Siruela gana 386.000 euros en el sorteo de la Bonoloto

Aagesen cifra en 41.525 las hectáreas quemadas en agosto en Extremadura por los incendios

Aagesen cifra en 41.525 las hectáreas quemadas en agosto en Extremadura por los incendios

Reclaman un plan para repoblar los municipios de Cáceres: «Pierden población a chorros»

Reclaman un plan para repoblar los municipios de Cáceres: «Pierden población a chorros»

La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar

La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar

El sector del transporte escolar de Extremadura tras la denuncia penal de la Junta: "Estamos tranquilos"

El sector del transporte escolar de Extremadura tras la denuncia penal de la Junta: "Estamos tranquilos"
Tracking Pixel Contents