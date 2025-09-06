El incendio de Jarilla se reactiva al arder una isla de vegetación
Efectivos del Plan Infoex trabajan desde las 12.45 de este sábado para controlar el avance del fuego, que tiene "evolución favorable"
Ángel García
El incendio forestal de Jarilla, la mayor catástrofe medioambiental sufrida en la región desde que existen registros y que calcinó 17.355 hectáreas en agosto, ha sufrido una reactivación en el mediodía de este sábado y varios efectivos del Plan Infoex (Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura) trabajan para sofocarla.
Isla de vegetación
El fuego se ha detectado en torno a las 12.45 horas y tiene una "evolución favorable". Se ha producido en una isla de vegetación ubicada en el interior del perímetro (de 170 kilómetros). La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural señala que es habitual que ocurra en incendios forestales con un área tan extensa. "En la mayoría de los casos no progresan al estar prácticamente rodeadas de zona quemada".
La reactivación se habría producido en el término municipal de Gargantilla y están trabajando cuatro medios aéreos y cuatro unidades terrestres para su control, así como un técnico de extinción del Plan Infoex y agentes del medio natural. El frente no progresaba al estar confinado entre una zona ya quemada y cultivos.
