Morán recalca la importancia de vacunar contra la lengua azul y Caja Rural de Extremadura lanza una línea de financiación de 5 millones para afectados

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, recalcó la importancia de vacunar frente a la lengua azul para prevenir el contagio del ganado en la inauguración del XL Salón Ovino de Castuera. El 48 % de los focos de serotipo 3 de esta enfermedad se ha dado en explotaciones no vacunadas, mientras que en lo referente al serotipo 8, el 38% de los casos se han producido en explotaciones no vacunadas, según ha reflejado la Junta en nota de prensa. A este respecto, Morán ha recordado que la Junta, "a diferencia de otras comunidades", suministra "gratuitamente" vacunas para todos los serotipos.

Dosis

"Ya hemos adquirido más de nueve millones de dosis, por un valor de unos 7 millones de euros y seguiremos comprándolas para daros ese apoyo y hacer frente a este virus", ha aseverado la consejera.

PAC

Asimismo, ha recordado que, debido a un "error de cálculo" del Ministerio de Agricultura en los pagos de la PAC, "en los próximos días se abonarán más de 11,6 millones de euros adicionales a nuestros agricultores y ganaderos que incluyen la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, la ayuda redistributiva o algunos ecorregímenes".

Más imágenes de la inauguración del Salón Ovino de Castuera. / CAJA RURAL DE EXTREMADURA

Caja Rural de Extremadura

Caja Rural de Extremadura anuncia que habilitará y pondrá a disposición de los ganaderos afectados por la lengua azul una línea de financiación de cinco millones de euros destinada a paliar los efectos causados por la enfermedad, con la que podrán beneficiarse todas las explotaciones de ovino y caprino. Así lo explica el presidente de la entidad bancaria, Urbano Caballo.

Condiciones financieras

Con esta línea de financiación, según adelantó en la inauguración del Salón del Ovino de Castuera, se ofrecerá a todos los ganaderos unas condiciones financieras preferentes y adaptadas a las necesidades de cada caso particular.

A partir del martes

De esta forma, a partir de este martes, 9 de marzo, todos los interesados podrán acercarse a cualquiera de las 110 oficinas de la entidad repartidas por toda la comunidad autónoma donde los expertos profesionales de Caja Rural de Extremadura ampliarán toda la información, facilitarán la gestión inmediata de las solicitudes y proporcionarán un asesoramiento integral que garantiza la seguridad, que es lo que el ganadero demanda en estos momentos de incertidumbre, además de un trato siempre cercano.

Compromiso

Desde la firma se ha incidido en que su propósito, en más de 100 años de historia, es acompañar a agricultores y ganaderos hacia un futuro mejor porque su origen está en el mundo cooperativo, en la agricultura y en la ganadería.

Suscríbete para seguir leyendo