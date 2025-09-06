Raquel Sánchez Silva no presentará el acto de las Medallas de Extremadura por motivos de salud
La presentadora es baja por una infección vírica y por tanto, el acto estará conducido únicamente por la periodista Irene Rangel
Raquel Sánchez Silva no podrá copresentar junto a la periodista Irene Rangel finalmente el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025, al encontrarse afectada por una infección vírica, y tras seguir las recomendaciones médicas que le impiden asistir a este evento que tendrá lugar este domingo.
La presentadora placentina ha estado trabajando durante las últimas semanas en coordinación con el gabinete de Presidencia de la Junta e Irene Rangel en la preparación de un evento que le hacía "especial ilusión" por tratarse de su tierra, señala el Ejecutivo regional en nota de prensa. Ante esta situación, la Junta ha trasladado a Silva sus "mejores deseos para una pronta recuperación", así como su agradecimiento por la disposición y el cariño que siempre ha mostrado.
Por tanto, el acto estará conducido únicamente por la periodista de la Crónica de Badajoz, Irene Rangel, este 7 de septiembre a las 21.30 horas, en el Teatro Romano de Mérida.
