Eclipse lunar total: dónde y a qué hora verlo desde Extremadura

Durante la noche de este domingo se podrá observar un eclipse lunar total desde gran parte del mundo. Aproximadamente el 85% de la población mundial podrán ver al menos una parte del eclipse lunar total, también conocido como 'Luna de sangre'. Será visible desde Europa, África, Asia y Oceanía. En España, dicho eclipse será visible en su totalidad en casi todo el territorio, excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde la Luna saldrá ya después de que haya terminado la fase de totalidad.

Durante la fase total, la Luna no estará oscurecida por completo, sino que adquirirá un tono rojizo. Este fenómeno se debe a que parte de la luz solar se refracta y se dispersa a través de la atmósfera terrestre, iluminando la Luna con tonos rojizos.

Desde Extremadura

Desde Extremadura, la Luna solo será visible ya bastante tarde, por lo que solo se verá una parte muy breve de la Luna en fase total, según el portal especializado Star Walk - Sky Tonight. Aunque no existen datos precisos para observarlo desde la región, el comportamiento es muy similar al de Madrid o Pamplona, donde la Luna sale después del inicio de la totalidad. En Madrid, por ejemplo, la Luna sale a las 20:34 horas, mientras que la totalidad ya ha dado comienzo a las 19:30 horas. En Pamplona, el eclipse total comienza a las 19:31 y termina a las 20:53, y la Luna sale alrededor de las 20:28 horas.

Por tanto, en Extremadura probablemente suceda algo muy similar: la Luna aparecerá entre 20:30 y 20:35 CEST, cuando la totalidad ya esté en su tramo final. Se podrá observar solo los últimos minutos de la fase total, seguido de la fase parcial del eclipse.

Horario

El eclipse parcial dura tres horas y 29 minutos: comienza a las 18.27 horas y acaba a las 21.56 (hora peninsular española), mientras que su fase total dura una hora y 22 minutos (empieza a las 19.31 y acaba a las 20.53). El máximo de oscurecimiento será a las 20.11 horas, según el Instituto Geográfico Nacional. Será entonces cuando la sombra de la Tierra ‘tape’ por completo a nuestro satélite, y a partir de ese momento nuestro planeta va retirándose para que la luz del Sol, progresivamente, vuelva a bañar la superficie lunar.