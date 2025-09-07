La frontera de Badajoz con Portugal tiene siete veces más tráfico que la de Cáceres

Galicia, Castilla y León, Andalucía o Extremadura. Para llegar a Portugal por carretera es inevitable pasar por algunas de las cuatro comunidades españolas con las que el país vecino hace frontera. Hace años que no hay controles fronterizos, pero los antiguos pasos se siguen utilizando a día de hoy por la Dirección General de Tráfico (DGT) para medir el número de vehículos que cruzan la raya entre las comunidades españolas y los distritos lusos.

Este control, que se denomina ‘Operación Paso de Portugal’, se suele activar especialmente en verano para conocer la densidad del tráfico en estos puntos y realizar campañas de vigilancia y prevención. Y se activa en los diez pasos fronterizos oficiales que unen ambos países. De estos hay dos en Extremadura, uno en cada provincia, que en los meses de julio y agosto han registrado más de 406.000 vehículos, aunque de forma muy dispar: el paso de Badajoz (por la A-5) cuenta con siete veces más tráfico que el paso controlado en la provincia de Cáceres, que discurre por la N-521, en Valencia de Alcántara.

Así, según los datos de la DGT, la puerta de entrada a Portugal por la ciudad de Badajoz contabilizó entre julio y agosto 357.688 vehículos (un 4,6% menos que el año pasado en el mismo periodo), mientras que el acceso a través deValencia de Alcántara registró 48.429 automóviles, apenas el 12% del total, aunque la actividad ha crecido este año con un 5,1% más de circulación que julio y agosto de 2024.

Datos de la Operación Paso de Portugal 2025, entre julio y agosto, de la Dirección General de Tráfico. / EL PERIÓDICO

Además, con estos números la frontera pacense se erige como la segunda más utilizada en el conjunto del país, solo superada por el paso fronterizo de Tui, en Galicia, por el que han circulado en los dos últimos meses más de 921.000 vehículos. De hecho, Galicia, con otros tres pasos más bajo el control de la DGT (Tomiño, Salvaterra y Fecesabaixo), es la comunidad que más conecta a los españoles con el país vecino (con cerca de 1,5 millones de vehículos en solo dos meses).

Por su parte, el paso fronterizo cacereño es el menos utilizado por los españoles para llegar a Portugal y el único de los diez bajo el punto de mira de la DGT que no ha alcanzado los 100.000 vehículos en los dos meses principales del verano. De hecho, el segundo paso fronterizo menos utilizado, el de Rosal de la Frontera (en Huelva), tiene el doble de tránsito que el cacereño con casi 101.000 coches.

Pero más allá de los números absolutos, estas grandes cifras que ofrece la DGT no se pueden entender sin tener en cuenta el contexto y la realidad de cada uno de los pasos fronterizos que más se emplean para acceder al país vecino.

La conexión más directa a los principales destinos de Portugal (Lisboa en el centro del país, Oporto en el norte o el Algarve en el sur) es decisiva para elegir la mejor opción de ruta por parte del viajero, que busca el camino más directo posible. Pero hay otra realidad y es que en esa decisión también tiene un peso indudable las características y el estado de las infraestructuras viarias.

La comodidad que supone conducir por una autovía como la A-5, que une Madrid con Lisboa a través de Badajoz, es una ventaja con la que no puede competir la provincia cacereña, que carece de conexión por autovía con el país vecino a lo largo de toda la raya cacereña.

Teniendo en cuenta que tampoco supone el trazado más recto hacia Lisboa, la frontera de Cáceres con Portugal dispone de peores comunicaciones: no cuenta con autovía, sino que la vía principal de acceso al país vecino es una carretera nacional, la N-521 por Valencia de Alcántara, que disuade a muchos viajeros.

Alianza Cáceres-Beira Baixa

Conscientes de ello, en los últimos años las instituciones cacereñas están retomando las movilizaciones para mejorar las comunicaciones entre ambos países en la raya cacereña. Hace tan solo unos días, la Diputación de Cáceres y la Comunidade Intermunicipal de Beira Baixa firmaban lo que se conoce como la Declaración de Oleiros a través de la cual se crea la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Cáceres-Beira Baixa, con la que se pretende presionar a las instituciones europeas, nacionales y regionales para impulsar el desarrollo económico, social y territorial de ambas zonas.

En esta tarea se hará especial hincapié en las infraestructuras que mejoren la movilidad: en el corredor ferroviario del Atlántico y el impulso definitivo a la autovía (la Ex-A1 en suelo extremeño hasta Monfortinho y la IC-31 en territorio portugués hasta Castelo Branco ) que acerque a los dos países por esta zona de la raya, que engloba a medio millón de personas.