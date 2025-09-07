Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Infoex, Carolina Yuste, Juan Manuel Sánchez y Marcelino Díaz reciben esta noche las Medallas de Extremadura

La gala estará presentada únicamente por la periodista Irene Rangel, ya que Raquel Sánchez Silva ha cancelado su participación por motivos de salud

Acto de las Medallas de Extremadura de 2024.

Acto de las Medallas de Extremadura de 2024. / jorge armestar

Alberto Manzano Cortés

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Almudena Villar Novillo

Sandra Pérez

Javier Cintas

Carlos Gil

Mérida

El colectivo del Infoex, por su labor en los incendios de este verano; la actriz Carolina Yuste; el catedrático de la Universidad de Extremadura Juan Manuel Sánchez y el viticultor Marcelino Díaz, recibirán este domingo las Medallas de Extremadura 2025, en un acto que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida a partir de las 21.30 horas. La entrega de la medallas de la comunidad se enmarca en los actos del Día de Extremadura, que se conmemora este lunes bajo el lema 'Extremadura: nuestra luz, nuestro rumbo'.

El Periódico Extremadura reliza para esta jornada una cobertura en directo, cuyas actualizaciones puedes observar a continuación:

