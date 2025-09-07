El Infoex, Carolina Yuste, Juan Manuel Sánchez y Marcelino Díaz reciben esta noche las Medallas de Extremadura

El colectivo del Infoex, por su labor en los incendios de este verano; la actriz Carolina Yuste; el catedrático de la Universidad de Extremadura Juan Manuel Sánchez y el viticultor Marcelino Díaz, recibirán este domingo las Medallas de Extremadura 2025, en un acto que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida a partir de las 21.30 horas. La entrega de la medallas de la comunidad se enmarca en los actos del Día de Extremadura, que se conmemora este lunes bajo el lema 'Extremadura: nuestra luz, nuestro rumbo'.

El Periódico Extremadura reliza para esta jornada una cobertura en directo, cuyas actualizaciones puedes observar a continuación:

Sandra Pérez Irene Rangel presenta la gala La periodista de la Crónica de Badajoz, Irene Rangel, será la encargada de presentar la gala en solitario, tras la baja de la copresentadora Raquel Sánchez Silva por motivos de salud. La placentina ha estado trabajando durante las últimas semanas en coordinación con el gabinete de Presidencia de la Junta e Irene Rangel en la preparación de un evento que le hacía "especial ilusión" por tratarse de su tierra, señala el Ejecutivo regional en nota de prensa. Sin embargo, ha tenido que suspender su participación al sufrir una infección vírica. Ante esta situación, la Junta ha trasladado a Silva sus "mejores deseos para una pronta recuperación", así como su agradecimiento por la disposición y el cariño que siempre ha mostrado.