En Directo
Minuto a minuto
El Infoex, Carolina Yuste, Juan Manuel Sánchez y Marcelino Díaz reciben esta noche las Medallas de Extremadura
La gala estará presentada únicamente por la periodista Irene Rangel, ya que Raquel Sánchez Silva ha cancelado su participación por motivos de salud
Carlos Gil
El colectivo del Infoex, por su labor en los incendios de este verano; la actriz Carolina Yuste; el catedrático de la Universidad de Extremadura Juan Manuel Sánchez y el viticultor Marcelino Díaz, recibirán este domingo las Medallas de Extremadura 2025, en un acto que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida a partir de las 21.30 horas. La entrega de la medallas de la comunidad se enmarca en los actos del Día de Extremadura, que se conmemora este lunes bajo el lema 'Extremadura: nuestra luz, nuestro rumbo'.
El Periódico Extremadura reliza para esta jornada una cobertura en directo, cuyas actualizaciones puedes observar a continuación:
Sandra Pérez
Irene Rangel presenta la gala
La periodista de la Crónica de Badajoz, Irene Rangel, será la encargada de presentar la gala en solitario, tras la baja de la copresentadora Raquel Sánchez Silva por motivos de salud.
La placentina ha estado trabajando durante las últimas semanas en coordinación con el gabinete de Presidencia de la Junta e Irene Rangel en la preparación de un evento que le hacía "especial ilusión" por tratarse de su tierra, señala el Ejecutivo regional en nota de prensa. Sin embargo, ha tenido que suspender su participación al sufrir una infección vírica. Ante esta situación, la Junta ha trasladado a Silva sus "mejores deseos para una pronta recuperación", así como su agradecimiento por la disposición y el cariño que siempre ha mostrado.
El Teatro Romano acoge las Medallas de Extremadura 2025
El colectivo del Infoex, por su labor en los incendios de este verano; la actriz Carolina Yuste; el catedrático de la Universidad de Extremadura Juan Manuel Sánchez y el viticultor Marcelino Díaz, recibirán este domingo las Medallas de Extremadura 2025, en un acto que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida a partir de las 21.30 horas.
La entrega de la medallas de la comunidad se enmarca en los actos del Día de Extremadura, que se conmemora este lunes bajo el lema 'Extremadura: nuestra luz, nuestro rumbo', y que continuará con la misa en el Monasterio de Guadalupe.
- Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
- Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio
- La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones
- La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar
- Fallece un joven de 20 años en una salida de vía en Valverde de Leganés
- Un fallecido al arrollar un tren a un turismo en un paso de nivel de la línea Madrid-Badajoz
- Controlada la reactivación del incendio de Jarilla producida en una isla de vegetación
- Educación ultima la supresión de cinco másteres universitarios en la UEx