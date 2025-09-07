Los niños saharauis de Vacaciones en Paz regresan a los campamentos de refugiados

Los niños saharauis que han pasado el verano en Extremadura gracias al programa 'Vacaciones en Paz' emprenderán este lunes, 8 de septiembre, el viaje de regreso a los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia.

Durante los dos últimos meses, más de un centenar de menores han convivido con familias de acogida en distintas localidades de la región, donde han disfrutado de una estancia "marcada por el cariño, la solidaridad y la integración en la vida cotidiana extremeña".

Atención recibida

Además, han recibido atención sanitaria, una alimentación equilibrada y la oportunidad de participar en actividades culturales, deportivas y recreativas, según ha destacado Nur Saharaui, que ha resaltado que la jornada de despedida "estará cargada de emociones".

Acompañarán a los menores en su partida

Familias de acogida, así como NUR Saharaui como entidad organizadora del programa en Extremadura y la delegación saharaui para la región extremeña, acompañarán a los menores en su partida, poniendo en valor la importancia de este programa que "cada verano fortalece los lazos de amistad y solidaridad entre Extremadura y el Sáhara Occidental".

NUR Saharaui ha destacado igualmente que, aunque la despedida es "difícil", la experiencia supone una gran aportación tanto para los niños y niñas como para las familias que los han acogido, "generando vínculos que trascienden el tiempo y la distancia".