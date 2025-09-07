Solidaridad
Los niños saharauis de Vacaciones en Paz regresan a los campamentos de refugiados
Este lunes, 8 de septiembre, emprenderán el viaje de regreso a los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia
Los niños saharauis que han pasado el verano en Extremadura gracias al programa 'Vacaciones en Paz' emprenderán este lunes, 8 de septiembre, el viaje de regreso a los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia.
Durante los dos últimos meses, más de un centenar de menores han convivido con familias de acogida en distintas localidades de la región, donde han disfrutado de una estancia "marcada por el cariño, la solidaridad y la integración en la vida cotidiana extremeña".
Atención recibida
Además, han recibido atención sanitaria, una alimentación equilibrada y la oportunidad de participar en actividades culturales, deportivas y recreativas, según ha destacado Nur Saharaui, que ha resaltado que la jornada de despedida "estará cargada de emociones".
Acompañarán a los menores en su partida
Familias de acogida, así como NUR Saharaui como entidad organizadora del programa en Extremadura y la delegación saharaui para la región extremeña, acompañarán a los menores en su partida, poniendo en valor la importancia de este programa que "cada verano fortalece los lazos de amistad y solidaridad entre Extremadura y el Sáhara Occidental".
NUR Saharaui ha destacado igualmente que, aunque la despedida es "difícil", la experiencia supone una gran aportación tanto para los niños y niñas como para las familias que los han acogido, "generando vínculos que trascienden el tiempo y la distancia".
- Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
- La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones
- Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio
- La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar
- Un tour por Cáceres, Plasencia y el Valle del Ambroz para celebrar el Día de Extremadura
- Fallece un joven de 20 años en una salida de vía en Valverde de Leganés
- Un fallecido al arrollar un tren a un turismo en un paso de nivel de la línea Madrid-Badajoz
- Controlada la reactivación del incendio de Jarilla producida en una isla de vegetación