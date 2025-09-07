El noble ejemplo de unos héroes extremeños: "Gracias y perdón"

"Perdón por no haber llegado a todo". Esa es la frase que David Jorge, el jefe de Servicio del Infoex, quiere transmitir a la población tras la oleada de incendios que ha marcado el verano y ha golpeado de lleno la región. Especialmente en el caso del fuego que se desató en Jarilla, contenido gracias a un equipo extraordinario de medios y a la entrega incansable de los efectivos que, entre polvo, sudor y hollín, resistieron como auténticos héroes frente a un monstruo que parecía imposible de doblegar.

Ya han pasado 16 días desde aquel 22 de agosto que quedará grabado para siempre en la memoria del Infoex, cuando dieron a los extremeños el mejor de los regalos: la noticia de que, por fin, las llamas estaban estabilizadas dentro de un perímetro que ha alcanzado los 170 kilómetros y que, hasta ahora, ha calcinado alrededor de 17.335 hectáreas, puesto que aún no se ha dado por extinguido.

La máxima condecoración

Casi dos semanas ha durado este infierno, marcado por jornadas interminables y un esfuerzo titánico por parte de los equipos de extinción. Como respuesta al compromiso inquebrantable que el Plan Infoex ha demostrado hacia una tierra castigada por el fuego, esta noche sus trabajadores reciben la máxima condecoración que concede la comunidad autónoma: la Medalla de Extremadura.

Para David Jorge, el galardón es motivo de orgullo, pero también tiene un sabor amargo "por la cantidad de horas de trabajo que hay detrás de todo esto y, lo más importante, la pérdida de bienes materiales y naturales que hemos tenido. A nosotros eso nos deja una espina clavada por no haber podido llegar a todos los sitios y evitar esos desastres mayores que se han producido".

CACERES. INCENDIO FORESTAL ALDEA DEL CANO / CARLOS GIL

Recuerda aquellas jornadas en las que las llamas corrían sin cesar: "Lo viví con 20 horas de trabajo diarias, con mucho esfuerzo y sacrificio por parte de todos los integrantes del dispositivo. Han sido momentos de una enorme tensión, pero se ha llevado con orden. Teníamos claro que nuestras prioridades eran las personas y sus bienes".

Como uno de los principales responsables en la extinción, detalla que pasó por todas las partes del operativo, desde la coordinación en el Puesto de Mando Avanzado hasta el Centro Operativo Regional (COR), e incluso plantó cara al fuego cuando, de camino a un incendio, se encontraba con otro. "Algunos días llegué a pasar por tres fuegos, después iba hacia el COR y permanecía hasta las cuatro o cinco de la mañana; luego descansaba unas tres horas y volvía".

"El dispositivo estaba al 200%"

Durante su relato no olvida a los bomberos que estaban en primera línea. "Todos estaban cansados, pero han dado todo. El dispositivo estaba al 200%. Por eso, para nosotros es un orgullo que nos den el máximo reconocimiento de la región, y más cuando se trata de tu tierra, así que damos las gracias por la confianza que los extremeños depositan en nosotros".

Sin embargo, estos titanes que se han jugado la vida dan un noble ejemplo de humildad: "No somos héroes, simplemente hacemos nuestro trabajo. A todo el mundo le gusta que le reconozcan porque es una manera de dignificar nuestro trabajo, pero para nosotros esto es algo ordinario. Siempre lo hacemos dando el máximo, con todo el empeño y esforzándonos lo que podemos".

Ese sabor agridulce persigue al equipo por las pérdidas que, según explica Jorge, "de alguna manera, se han producido porque no hemos podido atajar esos fuegos. Las condiciones y los incendios estaban totalmente fuera de capacidad de extinción y no hemos podido hacer nada. Es evidente que no es algo que sea culpa nuestra. Son situaciones extraordinarias y climatológicas que se dan".

CACERES. INCENDIO FORESTAL GARROVILLAS DE ALCONETAR. INFOEX. OLA DE CALOR / CARLOS GIL

El jefe de servicio recuerda con claridad ese 12 de agosto en el que las llamas descendieron de golpe por la sierra de Jarilla hasta tal punto que obligó a la evacuación de la localidad y al desalojo de Villar de Plasencia y Cabezabellosa. Aunque, para él, lo peor se vivió los días 14 y 15. "Tuvimos hasta seis o siete grandes incendios forestales simultáneos, con casi la totalidad de los medios trabajando fuera".

Preguntado por algún recuerdo que se le haya quedado grabado, admite que "ha sido una situación tan intensa que intentas no quedarte con recuerdos". Y aun así, se aferra al momento positivo: aquel 22 de agosto en el que el incendio se dio por estabilizado. "Estábamos tan contentos... Teníamos ganas de dejar de vernos para echarnos de menos —dice entre risas—. Llevábamos muchos días juntos y alejados de nuestras familias, dejando incluso nuestras vacaciones para estar allí". Y, a pesar de todo, volverían a hacerlo.

El equipo aéreo, fundamental en el engranaje

El equipo de extinción es como un reloj que funciona gracias a los engranajes que lo componen. Al menos, así lo define Yass Amrani, coordinador de los medios aéreos de SkyHelicópteros —la empresa contratada por el Plan Infoex para atajar los incendios en la región desde 2016—. Gracias a los pilotos y a los helicópteros bombarderos, se han sofocado las más de 50.000 hectáreas que el fuego se ha llevado este año en la región.

A bordo de estos medios ligeros, el piloto va acompañado de cinco miembros del retén helitransportados. Se encarga de abrirles paso intentando reducir la intensidad de las llamas. Una vez facilitado el trabajo para la extinción directa de los bomberos, los deja en tierra y se queda solo.

Volar y extinguir. Amrani confiesa que es casi en lo único que han pensado durante los días en los que el fuego no daba tregua. "La maniobra de carga y descarga requiere máxima concentración. Una bolsa de agua son mil litros, pesa una tonelada. Si algo falla y no se abre donde debe, puede convertirse en un riesgo muy grave".

Asegura que es imprescindible mantener la cabeza fría en la estrategia de extinción y en las maniobras. "Un piloto de helicópteros normalmente siempre está pensando en lo peor para estar prevenido y poder reaccionar ante la emergencia". Por eso, considera que en el aire no puede haber lugar para la improvisación ni la emoción desbordada: "Si te dejas llevar más por el corazón cometes errores. Pensar con claridad es lo que nos permite hacer bien nuestro trabajo y mantenernos a salvo. Porque, al final, lo importante es volver".

"Aún no hemos ganado la guerra, pero mañana seguimos"

Se refiere además a las situaciones a las que se enfrentan las tripulaciones aéreas, que ven fuegos de manera habitual. "Es una sensación de impotencia, pero tenemos que ser muy realistas y saber en qué momentos los fuegos se pueden apagar fácilmente y en cuáles no. Cuando hay incendios de un perímetro tan grande, tenemos que mantener la calma para poder ser resolutivos y eficientes. También es importante pensar en la seguridad, porque lo importante es poder regresar al día siguiente. Cuando aterrizas, piensas: Bueno, ya hemos ganado una batallita más. Todavía no hemos ganado la guerra, pero mañana continuamos".

El piloto señala que la campaña de este verano ha estado marcada por algo que, según él, "les ha matado": la simultaneidad. "Hemos conseguido el objetivo principal, que era la extinción, pero el hecho de que hubiera tantos focos a la vez nos ha debilitado. Además, para nosotros da lo mismo que sea un conato o un fuego de 18.000 hectáreas; lo único que cambia es el número de horas que le dedicas".

CACERES. INCENDIO CERRO DE LOS PINOS / CARLOS GIL

Reconoce que, en el caso del incendio de Jarilla, sabían que no era fácil de apagar, pero estuvieron concentrados en hacerlo lo mejor posible. Aunque con el paso de los días algunos vecinos les contaban la tristeza de haber perdido sus sierras, para Amrani el golpe emocional llegó más tarde. "Días después recorrí el valle en moto. Subí al Castañar y vi todo quemado. Ahí es cuando te viene el bajón, cuando ya no estás trabajando y ha pasado todo. Y piensas: sí, hemos ganado... pero ¿a qué precio?".

Aplauso espontáneo

Aun así, explica que gestos como el aplauso espontáneo de los vecinos de Cabezuela del Valle o los mensajes de agradecimiento que reciben mientras están fuera de casa son un aliciente inmenso: "Es esa palmadita en la espalda que no solemos tener porque somos inaccesibles, nadie nos ve. Nos ven pasar volando, pero no saben quién está dentro ni cómo vivimos esto. Por eso, nos ayuda muchísimo que nos escriban para darnos las gracias y sentir que la gente está orgullosa. Antes de irte a dormir piensas: lo estamos haciendo bien, vamos a poder con ello".

En cuanto a la Medalla de Extremadura, para Amrani es un orgullo. "Es señal de que la sociedad para la que trabajamos se siente respaldada y quiero agradecer a la población extremeña que haya confiado en el sistema”. Cuenta que estas tripulaciones son una especie de “pilotos sociales”, porque “el que se dedica a la lucha contra el incendio es porque realmente le gusta, le gusta colaborar con la sociedad, enfrentarse a un enemigo como el fuego y aportar una pequeña semilla, en este caso lo mejor que sabemos hacer: volar", concluye.

Este engranaje ha dado ejemplo de compromiso, deber y responsabilidad en la que ha sido una verdadera lucha titánica contra las llamas. Y aunque su labor continuará, es el apoyo y la gratitud de la población lo que les impulsa a seguir. Pese a todo, estos héroes dejan un mensaje tan humilde como significativo al pueblo extremeño: "Gracias y perdón".