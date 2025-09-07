Toño Pérez, del restaurante Atrio, diseña cuatro platos
El sabor de la región conquista la televisión: fecha de la emisión del programa de MasterChef en Trujillo
Trujillo y la gastronomía regional protagonizan el segundo programa de ‘MasterChef Celebrity’, que cuenta entre sus concursantes con los extremeños Jorge Luengo y Soraya Arnelas
J. M.
Extremadura se convierte en el gran protagonista del segundo programa de MasterChef Celebrity, concurso de cocina de TVE. Trujillo es el escenario de lujo de la prueba de exteriores, y Toño Pérez, chef del Restaurante Atrio de Cáceres, galardonado con tres estrellas Michelin y tres soles Repsol, diseña un menú que los aspirantes deben elaborar. Entre ellos, dos concursantes de origen extremeño: Soraya Arnelas y Jorge Luengo.
Hora de emisión
Los interesados podrán seguir el programa este lunes, 8 de septiembre, a partir de las 22.30 horas, en el primer canal de Televisión Española.
La plaza Mayor de la localidad trujillana acoge la prueba de exteriores, con un menú de cuatro platos ideados por Toño Pérez que ponen a prueba las habilidades de los participantes, quienes son evaluados por los chefs y jurados del programa: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.
Dos escenarios extremeños en 2025
No es la primera vez que en 2025 el concurso de cocina de Televisión Española elige en la región extremeña para sus pruebas que se desarrollan fuera del plató. En abril de este año, MasterChef 12+1 se grabó en Plasencia.
