Hacia el 90 aniversario del ‘25 de marzo

Va camino del 90 aniversario. El 25 de marzo de 1936 miles de campesinos impulsados por la miseria y por la falta de soluciones en el sector agrario protagonizaban una revolución de la que se habla poco, pero que marcó la historia regional hasta nuestros días.

Por este motivo muchas organizaciones políticas y sociales consideran que el 25 de marzo es el ‘verdadero’ Día de Extremadura. De hecho, en un programa de Canal Extremadura Televisión con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, afirmaba: «El 8 de septiembre fue una cacicada mía» y explicó: Los grupos parlamentarios decidieron que fuera el día que se constituyó la Asamblea de Extremadura, pero yo pensé que algo de historia teníamos que intentar recuperar. No es que tuviéramos una historia gloriosa, pero algo había, por ejemplo, Guadalupe. Yo llamé a mi grupo y dije ‘oye, creo que hay que poner el Día de Extremadura el Día de Guadalupe para que haya un hilo histórico que nos una con algo’. El grupo se enfadó mucho pero al final aceptaron la disciplina de voto y lo propusieron».

Levantamientos populares en Extremadura. / David Seymur

Esta revelación apuntala el convencimiento de que aquella revolución campesina tiene más legitimidad y peso en la historia de la región para dar una fecha que conmemore su autonomía.

Las circunstancias de aquel 1936 pueden resumirse en: emigración, jornales miserables, pueblos sin tierras ahogados, y juventud con un futuro incierto. El 25 de marzo de aquel año los campesinos se hartaron de las promesas de la II República que jamás se materializaban en una reforma agraria aprobada en 1932 pero que no se hacía cumplir. Y llegó la desobediencia civil.

Se estima que entre 70.000 y 80.000 campesinos extremeños procedentes de 280 pueblos convocados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra ocuparon unas 3.000 fincas. Debe subrayarse que se trató de ocupaciones pacíficas que en gran parte fueron reconocidas por el Gobierno republicano. Aquel lema de que «la tierra es para quien la trabaja» se hizo realidad en esa jornada histórica.

El 25 de marzo no sólo fue importante en Extremadura, sino también para el país en su conjunto. A lo largo del tiempo se ha tratado de silenciar este acto de desobediencia civil que se suma al caldo de cultivo que desembocó en la Guerra Civil. Después, tras la victoria de los sublevados, vino una represión sin precedentes por el bando franquista. La consecuencia fue un éxodo rural estimado en 645.000 personas. Extremadura perdió el 45% de su población.

Asamblea de la Asociación 25 de Marzo en Madroñera. / EL PERIÓDICO

Una fecha ignorada

La fecha del 25 de marzo ha sido ignorada y se empieza a reivindicar desde hace relativamente poco tiempo. La Asociación 25 de Marzo se encarga de mantener este espíritu reivindicativo vivo. El pasado mes de julio celebro en Madroñera su asamblea y acto de presentación.

La Asociación 25 de Marzo nace para de unir fuerzas a raíz del ciclo de movilización del 15-M. En torno a 2014 un grupo de militantes de varias corrientes anticapitalistas deciden crear esta asociación. Consideran que el poder político, económico y cultural quieren darle a Extremadura un papel subalterno bajó el clisé de «tierra de gente sumisa».

Recientemente, la asociación ha estado acompañando a los familiares de Manolo Vital, durante la proyección de la película ‘El 47’ de la que es protagonista. Ahora da nombre a la estación de autobuses en Valencia de Alcántara.

Está muy ligada a la recuperación de la memoria histórica y es una de las organizaciones convocantes de la II Marcha Columna de los Ocho Mil, que se desarrollará de nuevo en la localidad pacense de Fuente del Arco el próximo 21 de septiembre. El recorrido de este año ha variado con respecto a la fecha pasada, y en lugar de finalizar por carretera, la Marcha recorrerá nuevos senderos donde sucedieron algunos hechos históricos. La misma contará con la narración de nuevo de varios historiadores que narrarán las diferentes embestidas y masacres que sufrieron estos civiles por parte del ejército franquista.

Javier Romo, militante de la Asociación 25 de Marzo, recuerda que el año que viene será el 90 aniversario del aquel acontecimiento histórico. «Organizamos una asamblea en Madroñera, donde acordamos que será allí donde se celebrará el próximo aniversario. Procuramos hacerlo cada año en una provincia distinta. Este año ha sido en Los Santos de Maimona, el sábado 21 de marzo. Ya estamos en marcha para concienciar a gente de la zona. Somos una asociación política, cultural y popular que trabajamos para recuperar la historia ocultada de Extremadura. La principal de función que tenemos es reclamar cada año el 25 de marzo como Día de Extremadura y conmemorarlo con diferentes actividades de todo tipo. No solo nos centramos en eso. Primeros nacimos como asociación y después vino el nombre ‘25 de Marzo’ para tener un anclaje, que nos diera identidad. Hemos publicado desde entonces varios libros e impulsado la Plataforma de Extremadura por la Sanidad Pública. No solo nos preocupamos del pasado, sino también nos importa mucho el futuro».

Cartel de la II Marcha Columna de los Ocho Mil. / EL PERIÓDICO

Una de las principales preocupaciones de la asociación es la memoria histórica y democrática, aunque no son una asociación al uso. «Defendemos la memoria histórica popular extremeña. También rescatamos figuras como Matilde Landa, Margarita Nelken o Pedro Rubio Heredia. Toda la historia ocultada durante la dictacura y después. Creemos que todavía hay mucho por hacer cuando en Extremadura el 97% de los fusilados por el franquismo continúan desaparecidos».

El pasado mes de junio Javier Romo compareció ante la Asamblea de Extremadura en la Comisión de Cultura para defender nuestra postura de defensa contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática planteada por PP y Vox.

En aquella ocasión afirmó: «Nos parece una vergüenza que a esta altura se plantee derogar una ley que solo intenta aplicar la verdad, la justicia y la reparación para las más de 14.000 personas que fueron asesinadas por el fascismo en nuestra región yY que a día de hoy continúa la mayoría desaparecida en nuestras cunetas y fosas comunes. Una ley que encima de no haberse llegado nunca a desarrollar plenamente y a la que le faltan muchas aristas para que de verdad haya una verdadera reparación para las víctimas. Se ha estado intentando anularla para pasar a una mal llamada Ley de Concordia, que no es más que una ley de blanqueamiento de los crímenes del franquismo. No habrá concordia mientras haya explotación de clases, mientras haya desigualdades, mientras haya expolio de los recursos de nuestra tierra, mientras haya decenas de miles de personas desaparecidas».