El braille será esencial para la vuelta al colegio de 152 estudiantes ciegos en Extremadura

Un total de 7.250 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave de toda España, 152 de ellos en Extremadura, afrontan estos días el comienzo del curso escolar. El 99% lo hace en centros de enseñanza ordinarios, en un modelo de educación inclusiva con el apoyo de los equipos de atención educativa de la ONCE. De esta forma, el alumnado sigue las mismas pautas que el resto de los compañeros sin discapacidad visual.

En este contexto, la adquisición de un código de lectoescritura es clave para garantizar el acceso al currículo y la participación activa del alumnado. En el caso de los estudiantes con ceguera o deficiencia visual grave, el braille se convierte en una herramienta imprescindible que les permite leer, escribir y aprender de forma autónoma. Según recoge la ONCE en nota de prensa, este año se celebra el 200 aniversario de la creación de este sistema, un hito que nos recuerda su vigencia y valor como puente hacia el conocimiento, la cultura y la igualdad de oportunidades. Promover su aprendizaje y uso en el entorno escolar es impulsar una educación inclusiva que reconoce las distintas formas de acceder al mundo escrito.

El braille es un código de lectoescritura que permite a las personas con discapacidad visual acceder a la información, expresarse de manera creativa, realizar actividades cotidianas de manera autónoma y, en definitiva, promueve su desarrollo personal y su participación social de forma activa a lo largo de toda la vida. El alumnado con ceguera total y parte del alumnado con deficiencia visual grave utiliza este código de manera habitual, tanto para tareas escolares como para actividades vinculadas al ocio y tiempo libre. Así, se convierte en indispensable para el adecuado desempeño escolar de este alumnado.

Aprendizaje

Desde la ONCE son muchas las acciones y recursos que se ponen en marcha para que el alumnado pueda tener acceso al aprendizaje del braille y su uso. En primer lugar, todos los libros de texto así como el resto de material impreso que se utiliza en el aula es transcrito a braille por el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO). Además, si se requiere de mapas, representaciones gráficas o maquetas que ayuden a comprender algún contenido, éstas se elaboran en relieve o 3D.

Asimismo, desde la ONCE selañan que para facilitar la autonomía del alumnado con discapacidad visual y favorecer su participación, el centro educativo debe rotularse en braille al igual que se hace en tinta, con el fin que el alumno o alumna pueda desplazarse por el mismo de forma autónoma y reconocer sus dependencias o encontrar los recursos que necesite.

Para facilitar el aprendizaje del braille desde la primera infancia, la ONCE ha diseñado un método específico denominado 'Braitico'. Se trata de un método global con múltiples materiales que aborda el aprendizaje del braille desde la perspectiva manipulativa sin renunciar a los primeros contactos con la tecnología.

En sus cuatro módulos abarca desde las primeras interacciones del niño con su entorno a través del tacto hasta finalizar con la consolidación de la velocidad en lectura y escritura y la comprensión lectora. Asimismo, el braille es utilizado también en dispositivos tecnológicos y en juegos accesibles a disposición del alumnado.

La presencia del braille en la vida del centro en el que se escolarice un alumno con estas características debe estar al mismo nivel que la utilización del código tinta. Además es conveniente que se lleven a cabo acciones de sensibilización y formación para que la comunidad educativa lo conozca y lo utilice en la medida de sus posibilidades, generando así entornos y actividades inclusivos.