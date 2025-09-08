«Buscamos la paz en el bendito rostro de la Virgen de Guadalupe»

Fray Vidal Rodríguez (Navalmoral de la Mata, 1968), nuevo padre guardián del Real Monasterio de Guadalupe se formó en un constante ir y venir a Roma. Moralo criado en Cáceres, estudió en el San Antonio de Padua, donde nació su vocación franciscana. Ingresó en la orden al alcanzar la mayoría de edad. Licenciado en Estudios Eclesiásticos en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, posteriormente fue a Roma para licenciarse en Teología Dogmática en la Universidad Antonianum. Posteriormente, volvió a la capital hispalense, concretamente al Santuario de Loreto, en que ejerció de profesor de Teología. Fue rector del Colegio Internacional San Antonio de Roma (2003-2009) y Secretario General para la Formación y Estudios OFM (2009-2015). Completa su formación con un máster en Asesoramiento, Mediación y Orientación Familiar. Desde hace tres años se encuentra destinado en el Real Monasterio de Guadalupe, donde ha dirigido su prestigiosa Revista Guadalupe y desempeñado funciones de vicario de la Comunidad Franciscana, administrador, bibliotecario y archivero, así como vicario Parroquial de la Puebla.

¿Qué significa para usted asumir la responsabilidad de guardián del Monasterio de Guadalupe?

Representa la confianza que los hermanos depositan en mí y significa una importante responsabilidad, porque la del Real Monasterio de Guadalupe es una comunidad singular. El santuario tiene un gran significado más allá de Extremadura. También desde el punto de vista personal, mi familia está muy ligada a la devoción por la Virgen de Guadalupe. Además, mi llegada al monasterio coincidió con el fallecimiento de mi padre. Ser padre guardián es una misión, que hay que afrontar como una llamada más del Señor. Es llevar una casa, pero una casa grande, en definitiva.

¿Qué legado deja fray Guillermo Cerrato?

El padre Guillermo Cerrato fue mi maestro durante el noviciado. Para la comunidad franciscana es una persona a la que tenemos gran respeto y ostenta una autoridad fraterna muy importante. Yo destacaría, sobre todo, su capacidad de entregarse. Él no ha vivido para él mismo. Ha estado pendiente de muchas cosas y materializado muchas tareas y proyectos. Tiene una buena capacidad para ver las cosas desde un punto de vista conjunto y busca los equilibrios en una misión compleja como es la Santa Casa. Siempre ha optado por el diálogo franco y abierto y valorado la capacidad de las personas gracias su talante cercano y fraterno.

Fray Vidal Rodríguez, en el Real Monasterio de Guadalupe. / EL PERIÓDICO

En 2028 será el centenario de la Coronación de la Virgen de Guadalupe ¿cómo se están preparando para ese acontecimiento?

Aún estamos en los preliminares. Evidentemente, tendrá que implicar no solo a la Santa Casa, sino a la Provincia de la Inmaculada, la Diócesis de Toledo y Extremadura. Será necesario el concurso de las autoridades públicas a nivel, local, autonómico y estatal, así como, quizá, el de la Corona de España. El compromiso del mundo académico es igualmente importante. La Universidad de Extremadura, la Fundación Academia Europea de Yuste, la Real Academia de Extremadura, entre otras instituciones, tienen que implicarse. El trienio previo al Centenario de la Coronación de la Virgen de Guadalupe empieza ahora y estamos barajando muchas posibilidades para celebrar lo que sucedió hace cien años y proyectarnos hacia el futuro desde una perspectiva pastoral, de fomento de la devoción a la Virgen de Guadalupe en todos los niveles. El santuario cada vez se está universalizando más gracias a los medios de comunicación.

¿Qué balance hace del Año Jubilar 2025?

El Jubileo del Año 2025 ha sido muy dichoso. En una situación mundial muy fragmentada y con muchas dificultades, ha sido un faro de esperanza en Cristo, que nunca defrauda. Fue un acierto del papa Francisco. A niveles locales ha habido una mayor afluencia de personas que piden el sacramento de la reconciliación. No ha tenido muchas celebraciones exteriores, pero sí ha sido como un ‘riego por goteo’ de personas que acuden solicitando la misericordia de Cristo en clave de esperanza.

Este año han recibido una visita de Sus Majestades los Reyes de España ¿Qué impresión se llevaron?

La primera impresión fue de sorpresa y de alegría. De alguna manera, los Reyes de España vienen a su casa, ya que la Corona ha tenido una gran vinculación con Guadalupe. Todo se desarrolló en un clima de cordialidad tremenda por parte de la Casa Real y sus Majestades. El programa era corto, pero permitió el encuentro de los monarcas con la comunidad, con el pueblo y con los mayores. Felipe VI y Letizia demostraron un gran interés por todo el patrimonio cultural y espiritual de la Santa Casa, así como su proyección hacia el futuro. Estamos muy agradecidos por su visita y esperamos que se repita con motivo del Centenario de la Coronación de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué significa para usted, como guardián del Monasterio de Guadalupe, celebrar el Día de Extremadura desde este lugar tan emblemático?

Cuando la Asamblea de Extremadura designó el 8 de septiembre como Día de Extremadura lo hizo por la significación que Guadalupe y la Virgen tiene para el conjunto de los extremeños. El 8 de septiembre es un día grande en el que celebramos lo que somos y lo que queremos ser. Debemos ser un pueblo que tenga capacidad para hacer valer su dignidad, su capacidad de trabajo, y conformarnos como una comunidad abierta, culta, formada, solidaria, con proyectos comunes. Celebramos desde la fe este día y es una oportunidad para crecer a niveles humanos.

Guadalupe es también un referente cultural e histórico. ¿Qué papel juega la historia del monasterio en la construcción de la memoria colectiva de Extremadura?

Guadalupe ha sido protagonista de gran parte de lo que hoy somos. Habría que recuperar la etapa visigoda que desemboca en la fundación del monasterio. La época medieval supone la configuración de España como estado moderno y ahí el papel de Guadalupe es fundamental, como también lo es en la evangelización de América. Poner en valor el bagaje cultural de Guadalupe nos ofrece resortes para participar en el presente y en el futuro de lazos culturales, espirituales y económicos, en un mundo que tiende a los egoísmos, que solo fragmentan. La religión es también un factor que ayuda a alcanzar la paz. Guadalupe como centro espiritual cristiano es una plataforma desde la que extender el Reino de Dios.

La Virgen de Guadalupe es patrona de Extremadura. ¿Qué representa su figura en la vida espiritual y social de los extremeños hoy en día?

Es el sustrato común que une a las comunidades cristianas de Extremadura y de fuera de la comunidad autónoma. La evangelización de España a partir de la Reconquista está ligada con el fomento de la devoción mariana, que ha ido señalando en cada municipio una devoción local de la Virgen María, que nunca ha tenido un carácter competitivo, sino complementario. La Virgen de Guadalupe es ese sustrato materno que nos sostiene como hijos de Dios y que se multiplica en los innumerables nombres de la Madre de Dios.

¿Qué demanda a la Patrona para Extremadura y para el mundo en estos momentos complicados en todos los ámbitos? ¿Es la paz la principal urgencia?

De alguna forma estamos siempre mirándola a los ojos y Ella pide por nosotros. La paz es un deseo fundamental de los hombres de buena voluntad. El papa León XIV ha convocado jornadas de oración y ayuno por la paz. Y el papa Juan XXIII decía que «con la paz todo es posible». Nosotros buscamos la paz en el bendito rostro de Santa María de Guadalupe.

¿Cómo viven los franciscanos que residen en Guadalupe este día tan señalado para la comunidad autónoma?

Estos días son bastante complicados, pero son también felices porque vienen a ayudarnos hermanos de fuera. Son jornadas de mucho servicio, en las que la comunidad franciscana se entrega al pueblo de Dios y junto a la Parroquia de la Puebla, se coordina al personal de la Casa, los voluntarios, las Damas y Caballeros de la Virgen, para acoger a los peregrinos. También son días nostálgicos, pues nos acordamos de aquellos que ya no están con nosotros. Todo lo hacemos por gloria de Dios y de su bendita Madre.