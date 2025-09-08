Carolina Yuste: una ‘bellotera’ muy comprometida

Tiene dos Premios Goya, el más alto reconocimiento como actriz en España, innumerables galardones y el cariño del público, pero si de algo puede presumir Carolina Yuste es de ser una extremeña comprometida con los derechos humanos y los LGTBIQ+, la igualdad de género y la inclusión social. Se ha llegado a definir como «bellotera, bellotera, bellotera». La primera obra de teatro en la que actuó fue Las Brujas, del poeta extremeño Luis Chamizo. Eso ya es una declaración de intenciones de una carrera que no ha hecho nada más que empezar.

Apuntala este compromiso de la actriz con su tierra una defensa de lo rural que realizó el pasado mes de julio a través de un vídeo en redes sociales que desmontaba el prejuicio que vincula el campo con el atraso. «Porque lo rural está de moda. Ahora todo el mundo quiere una casa en el campo, pero sin barro. Una vida sencilla, pero con wifi; una galló que cante, pero a las doce. La España vaciada se ha llenado, pero de expectativas y, aun así, seguimos viendo en los pueblos en las pelis como si fueran decorados del Nodo: una cabra, una abuela con pañuelo, coches sin matrícula y tres señores con boina que te miran raro», dijo.

Frente a esa imagen, Yuste subraya que «hoy en muchos pueblos los muchachos van en patinete eléctrico. Vemos a las abuelas haciendo videollamadas con sus nietos sentadas a la fresca con su teléfono y su conexión 5G. Y en la plaza conviven la verbena, los memes y los tractores teledirigidos. Sí, sí, teledirigidos, con mando, como si fuera el Scalextric de la cosecha».

La artista recalca que «la revolución tecnológica también es rural. Y, sin embargo, cuando hablamos de cultura, de música, de creación parece que todo tiene que pasar por Madrid, Barcelona, Sevilla, Mérida, una capital, vamos; como si fuera imposible hacer un buen disco entre una encina y una charca».

Concluía asegurando que “lo rural no es un lugar del que huir, sino un lugar en el que residir, crear y hacer ruido, ruido del bueno”, y aprovechó para invitar a escuchar a la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana, que desde Casas de Don Pedro fusiona tradición y modernidad en una propuesta musical singular. Así de espontánea y defensora de su tierra es Carolina.

Nacida en 1991 en Badajoz, su nombre completo es Carolina Ortega Yuste. Según se recoge en el DOE donde se recoge la concesión de la Medalla de Extremadura, su pasión por la interpretación nació de su curiosidad por las historias y las emociones humanas, pero sobre todo por su padre, que le enseñó a amar el cine. Se formó en Madrid, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y en el Centro de Investigación de las Artes Escénicas y Audiovisuales La Manada. El salto a la popularidad le llegó en 2019, al convertirse en la primera actriz extremeña en lograr un Goya, al obtener el correspondiente a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en Carmen y Lola.

Hace tan solo unos meses se consagró nuevamente con este galardón, esta vez el Goya a la Mejor Actriz Protagonista por su trabajo en La infiltrada. La extremeña reivindicó al recoger el premio el derecho a una vivienda digna «para todas las personas». Asimismo, tras reconocerse como una «privilegiada» por poder «pagar el alquiler» de su casa, la actriz instó a no usar las heridas sociales y «el dolor de tantísima gente» para «sacar rédito político» y «cosas que solo generan violencia» y son «oscuras».

Por ello, Yuste se ha dirigido a quienes «tienen ese poder» para que pedirles que se muevan desde el «respeto y amor todo el rato» a modo de cierre del discurso de recogida de su segundo Goya, tras haberse llevado en 2019 el Premio a Mejor Actriz de Reparto por ‘Carmen y Lola’.

Este 2025 recibió también la Medalla de Oro de la provincia de Badajoz por su trayectoria en el mundo teatral y cinematográfico, convirtiéndose en una de las actrices más destacadas de su generación, así como un referente de nuestra cultura.

En aquella ocasión, en un mensaje en vídeo Yuste deseó que «las próximas generaciones no sientan la necesidad de tener que irse de su casa y de su tierra para poder desarrollar sus inquietudes artísticas y proyectos». «Ojalá la cultura y el arte se conviertan en símbolo de nuestra tierra, porque creo que hay mucha gente con mucho talento, pero pocos espacios para desarrollarlo», ha reivindicado la actriz que, orgullosamente, ha vuelto a definirse como «bellotera, bellotera, bellotera».

Recientemente, acaba de presentar el libro Toda mi violencia es tuya, un debut literario que reivindica la cultura popular de barrio y desafía los prejuicios de clase.

Actualmente, Carolina Yuste amadrina la tercera edición de la Residencia de Cine de Extremadura, cuyo primer encuentro presencial será del 24 al 30 de noviembre de 2025 en Guadalupe donde directores y productores de los 15 proyectos seleccionados trabajarán con expertos de reconocido prestigio de la industria cinematográfica para potenciar y dar impulso a sus películas. Habrá otro encuentro posterior en Talavera La Real.