Sergio Gómez, natural de Peraleda de la Mata, da vida a El Gato con Jotas, un proyecto artístico que vive un verano intenso lleno de actuaciones y reconocimientos. Es el creador de la ‘electrojota’, una revisión del folclore extremeño con un inmenso público que triunfa por su sinceridad y su puesta en escena en la que los elementos de la cultura y la tradición extremeña están muy presentes. Recientemente, ha recibido el premio de Encuentros En Montánchez. Diálogo de Culturas por su innovadora mezcla de tradición y vanguardia, combinando folclore, humor y crítica social.

¿Qué significa para usted celebrar el Día de Extremadura y cómo influye esta tierra en su música y en su manera de expresarse como artista?

El Día de Extremadura significa reivindicar, bailar, honrar y cantar. Extremadura lo es todo porque es mi casa, mi cuna y son mis raíces, por eso mi espectáculo está teñido al completo de esta región.

La música es también una forma de preservar y difundir la identidad de un pueblo. ¿De qué manera cree que el arte y la música extremeña pueden ayudar a fortalecer el orgullo regional en una fecha como esta?

Creo que la identidad de un pueblo lo es todo. El orgullo de ser extremeño y cantar lo extremeño es muy bonito. Sin necesidad de llevar una bandera. Eso sí, no comparto algunas cosas como que el Monasterio de Guadalupe pertenezca a la diócesis de Toledo. Creo que música es clave para fortalecer el orgullo regional porque las canciones populares nos llevan al lugar donde nacimos. Escucharlas te hace sentir en casa. El folclore tiene muchas vertientes pero una de las más importantes que nos hace disfrutar es nuestra música, que en mi proyecto artístico es lo más.

Cuando sube al escenario dentro y fuera de la región, ¿qué siente al llevar el nombre de Extremadura por bandera en cada actuación?

Muchísimo placer y orgullo. En mi espectáculo ofrezco una visión de mis experiencias en nuestra tierra de una manera rompedora, innovadora y liberadora. Aquí hay gente que ama su tierra y que desea que vengan a conocernos y la enseñemos.

En un día que celebra la unión de todos los extremeños, ¿cómo cree que la música puede servir de puente entre generaciones y territorios dentro de la región?

Detecto una falta de comunicación entre generaciones brutal. Cuando voy a actuar a pueblos con un formato más pequeño sucede que son los abuelos los que disfrutan con mis temas porque con la música actual no lo hacen. Los abuelos se quedan en casa sin salir porque ya no se sienten parte del pueblo. Cuando nos ven como jóvenes con ganas se ponen hasta a bailar nuestras canciones y se tiende un puente intergeneracional. Nuestro público es humilde y siempre luce una sonrisa porque ven en nosotros a Extremadura.