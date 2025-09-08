Guadalupe, el epicentro del orgullo extremeño

Como es habitual, los cánticos de la coral de Santa María de Guadalupe marcan el inicio de la misa, presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. El pasado año, por primera vez, ofició la eucaristía el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y no el de Toledo, Francisco Cisco, archidiócesis a la que está adscrito el santuario, pese a la reivindicación histórica de que se integre en la provincia eclesiástica extremeña. En 2026 será el turno del obispo de Plasencia, Ernesto Jesús Brotóns. Los religiosos que van a participar en la celebración litúrgica, ya procesionan por la nave central