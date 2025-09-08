En Directo
Guadalupe, el epicentro del orgullo extremeño
Esta localidad acoge la Misa por el Día de Extremadura
La Puebla de Guadalupe es el epicentro de la celebración en este 8 de septiembre, Día de Extremadura.
“De todos seáis loada, oh, virgen de Guadalupe”. La coral interpreta las loas a la patrona extremeña.
Como es habitual, los cánticos de la coral de Santa María de Guadalupe marcan el inicio de la misa, presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. El pasado año, por primera vez, ofició la eucaristía el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y no el de Toledo, Francisco Cisco, archidiócesis a la que está adscrito el santuario, pese a la reivindicación histórica de que se integre en la provincia eclesiástica extremeña. En 2026 será el turno del obispo de Plasencia, Ernesto Jesús Brotóns. Los religiosos que van a participar en la celebración litúrgica, ya procesionan por la nave central
En estos momentos toman asiento en los bancos más próximos al altar mayor autoridades regionales como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y consejeros de su Gobierno; la presidente de la Asamblea, Blanca Martín; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, y el secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, entre otros representantes civiles y militares.
Blas Morato y Trinidad González acaban de llegar a la Puebla de Guadalupe tras recorrer 90 kilómetros a pie desde la localidad de Villanueva de la Serena, junto a un grupo de amigos. “Hemos tenido momentos de muchas risas, aunque a veces hayamos pasado dolores de estómago por no comer bien, pero llegar aquí en un día como hoy es una gran satisfacción”, señala este peregrino.
Unos 20 voluntarios de Cruz Roja, con dos ambulancias básicas, están trabajando en labores preventivas y atendiendo a los peregrinos que llegan hasta la Puebla. “Tenemos personal de enfermería y técnicos para cubrir cualquier emergencia que pueda surgir, aunque normalmente solemos atender a los peregrinos por desmayos, mareos y ampollas”, explica Inés María Guillén, presidenta comarcal del centro Villuercas de Cruz Roja.
Desde el grupo scout católico de Cáceres han acudido en torno a una veintena de integrantes para ayudar en la organización de la misa y en la procesión. “Es un día de acción al servicio de los demás, siempre estamos para servir”, sostiene Tenti Solís.
Ya son muchos los fieles que aguardan en el interior del templo guadalupense a que comience la misa. De hecho, apenas quedan asientos libres, y los que lleguen a partir de ahora tendrán que permanecer de pie durente la eucaristía. También hay devotos esperando ya en el interior del claustro, por donde transcurrirá la procesión de la Virgen de Guadalupe.
La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, a su llegada a la Puebla de Guadalupe.
