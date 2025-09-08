Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guadalupe, el epicentro del orgullo extremeño

Esta localidad acoge la Misa por el Día de Extremadura

Guadalupe, ahora mismo.

Guadalupe, ahora mismo. / Javier Cintas

Carmen Hidalgo Sancho

Guadalupe

La Puebla de Guadalupe es el epicentro de la celebración en este 8 de septiembre, Día de Extremadura.

