Comienza el dispositivo de la berrea para evitar aglomeraciones en Monfragüe

Con las primeras lluvias del otoño, entre los meses de septiembre y octubre, comienza un fenómeno natural: la berrea, el ritual de celo del ciervo que inunda los montes de sonidos y escenas únicas. En Extremadura, el Parque Nacional de Monfragüe se convierte en uno de los mejores escenarios para presenciar este espectáculo visual y sonoro.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha un dispositivo especial para que se pueda "disfrutar de manera sostenible y sin aglomeraciones" de la berrea. Para ello, habrá puntos informativos y microbuses que realizará recorridos entre miradores.

En este dispositivo, la Junta afirma que presenta "mejoras" respecto al del año anterior, y se han establecido una serie de actuaciones que se realizarán los viernes, sábados y domingos, desde el pasado 6 de septiembre hasta el 5 de octubre en horario general de 19:00 a 23:00 horas.

Puntos informativos

Los puntos informativos se encuentran en Villarreal de San Carlos, mirador de la Tajadilla y mirador de la Báscula y otros dos puntos informativos en la carretera de la Bazagona: uno cerca del cruce de los Saltos de Torrejón y otro cerca del cruce con la carretera que va a Serrejón.

Asimismo, ponen a disposición del público el microbús del Parque Nacional para la realización de recorridos "regulares" entre los miradores de la carretera de la Bazagona. El objetivo, "evitar la saturación de vehículos en la misma".

Errores que evitar en la berrea

Agentes del medio natural y el Seprona de la Guardia Civil participan en este dispositivo. Además, desde la Junta recalcan que el dispositivo se establece "para conseguir un disfrute sostenible de este recurso del Parque Nacional". Por ello, pondrán "especial" atención en mantener una distancia segura y respetuosa con los ciervos para no alterar su comportamiento natural, por lo que recomiendan uso de prismático.

Por otra parte, recuerdan que hay que guardar silencio, está prohibido el empleo de linternas y flashes, ya que la luz artificial desorienta y estresa a los animales, así como no hay que dar de comer a los ciervos porque son animales silvestres que deben buscar alimento por sí mismo y además es una acción sancionable.

Suspender el dispositivo por afluencia y condiciones meteorológicas

Por último, el Gobierno autonómico indica que se pondrá suspender el dispositivo cuando las condiciones meteorológicas y la afluencia de visitantes así los aconsejen.