«Cuando elegimos un producto local defendemos nuestros paisajes, tierra y cultura»

¿Qué significa para usted desarrollar su modelo de ganadería sostenible precisamente en Extremadura, tierra de dehesa y tradiciones ganaderas?

Para mí significa una enorme responsabilidad y también un privilegio. Extremadura es la cuna de la dehesa, un ecosistema único en Europa y en el mundo, que ha sido gestionado durante siglos con un equilibrio entre el ser humano, el ganado y la naturaleza. Apostar aquí por un modelo de ganadería sostenible no es solo producir carne o mantener una explotación, sino preservar un paisaje cultural, un patrimonio vivo que forma parte de nuestra identidad como extremeños. Mi trabajo consiste en demostrar que se puede producir de forma respetuosa con los animales y el medio, al tiempo que se genera valor añadido y oportunidades para la región.

En este Día de Extremadura, ¿cómo cree que podemos valorar y proteger más un ecosistema único como la dehesa, que es seña de identidad de nuestra región?

La dehesa necesita que la sociedad en su conjunto la reconozca como lo que es: un bien común. Para protegerla debemos, primero, darle visibilidad y educación desde las escuelas hasta los medios, mostrando su importancia ecológica, económica y cultural. En segundo lugar, es imprescindible apoyar a quienes la cuidamos día a día: los ganaderos, agricultores y propietarios que mantenemos este equilibrio. Y en tercer lugar, necesitamos políticas que incentiven la regeneración de encinas, la innovación en usos sostenibles y el relevo generacional. Solo así podremos garantizar que la dehesa siga siendo el corazón verde de Extremadura.

Usted ha recibido reconocimientos nacionales. ¿Qué siente al saber que su trabajo ayuda a visibilizar lo mejor de nuestra tierra fuera de nuestras fronteras?

Siento orgullo, pero sobre todo gratitud. Estos reconocimientos no son personales, son un reflejo de lo que significa trabajar en la dehesa, un esfuerzo colectivo que compartimos muchos ganaderos y ganaderas. Saber que fuera de Extremadura se habla de nuestra tierra en positivo, que se reconoce la calidad de nuestros productos y el valor ambiental de nuestro trabajo, me motiva a seguir adelante. La dehesa es un ejemplo de sostenibilidad que puede inspirar a otros territorios, y contribuir a que se nos conozca de esa manera es una de las mayores satisfacciones de mi vida profesional.

El Día de Extremadura también es un momento para reflexionar sobre el futuro. ¿Qué mensaje le gustaría dar a los extremeños sobre la importancia de cuidar el campo, consumir producto local y apoyar a quienes trabajan en él?

El mensaje es claro: lo que consumimos y lo que apoyamos con nuestras decisiones diarias marca el futuro de Extremadura. Cada vez que elegimos un producto local estamos defendiendo nuestros paisajes, nuestra economía y nuestra cultura. Cuidar el campo no es solo tarea de quienes vivimos en él, es un compromiso colectivo. Si queremos que las nuevas generaciones encuentren oportunidades aquí, debemos apostar por una economía arraigada a la tierra y respetuosa con el medio. El futuro de Extremadura pasa necesariamente por un campo vivo y valorado.

Como mujer ganadera y presidenta de la Federación Española de la Dehesa, ¿qué le diría a las nuevas generaciones de extremeños, especialmente a las mujeres, que sueñan con quedarse y emprender en el medio rural?

Les diría que el campo es un lugar de futuro, lleno de posibilidades si se trabaja con innovación y compromiso. Que no tengan miedo, que se apoyen en la formación y en las redes que ya estamos construyendo. El medio rural necesita el talento y la energía de las mujeres, porque aportamos otra mirada y otra forma de emprender. Es cierto que habrá dificultades, pero también hay oportunidades únicas: vivir en contacto con la naturaleza, desarrollar proyectos sostenibles y ser parte del cambio hacia un modelo más justo y respetuoso. Mi mensaje es que se puede, y que no están solas.