Extremadura: diálogo, solidaridad y futuro

Hoy, 8 de septiembre, celebramos una fecha que nos une, que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. El Día de Extremadura es una jornada de fiesta, de orgullo, de identidad compartida, pero también debe ser, más que nunca, una jornada de reivindicación y reflexión colectiva. Y quiero hacerlo bajo un lema que nos interpela y nos compromete: «con diálogo y solidaridad, siempre trabajando para las personas».

Porque si algo necesita nuestra sociedad en este tiempo convulso, de incertidumbre y de tensiones, es recuperar el valor del diálogo, del entendimiento, de la construcción de puentes. Vivimos en una época donde las diferencias se sobredimensionan y la confrontación parece marcar demasiadas veces la agenda pública. Frente a ello, desde Extremadura debemos recordar que el verdadero progreso nunca se construyó sobre el grito, sino sobre la palabra compartida. Nunca sobre la división, sino sobre el acuerdo.

Por eso, la primera reivindicación que quiero hacer desde estas líneas es para quienes tenemos la responsabilidad política; el compromiso de marcar la hoja de ruta desde las instituciones para trabajar por y para las personas. Tenemos que dejar a un lado el enfrentamiento estéril, aprender a escucharnos y ser capaces de reconocernos desde la diferencia. Tender puentes desde nuestras distintas visiones del mundo. El diálogo no es una opción; es una obligación ética en un tiempo donde la polarización amenaza la convivencia. Quiero recordar las palabras de José Mujica cuando afirmó que «la política es el arte de convivir, no el arte de pelear».

Pero hoy también es un día para hablar de solidaridad, para recordar a quienes han sufrido en sus propias casas, en sus pueblos, los estragos de los incendios que han golpeado a nuestra tierra en los últimos meses. Desde la Diputación de Cáceres queremos reiterar nuestro compromiso de estar al lado de nuestras alcaldesas y alcaldes, de nuestras vecinas y vecinos. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra vocación: no dejar nunca sola a ninguna persona, a ningún municipio de nuestra provincia.

Y aquí el diálogo vuelve a ser clave: el que debe unir a instituciones, asociaciones, administraciones, al mundo rural y urbano, para coordinar esfuerzos, compartir recursos y hacer frente de manera conjunta a la emergencia climática. Porque lo que hemos vivido no es una anécdota aislada, sino una señal clara de que el cambio climático ya no es futuro, es presente. Y frente a él, Extremadura tiene una voz que alzar: la voz de su campo, de sus pueblos, de quienes llevan generaciones cuidando del territorio, sabiendo que de su equilibrio depende nuestro mañana. El mundo rural es una pieza imprescindible en la lucha contra el deterioro ambiental.

En este Día de Extremadura también quiero rendir un homenaje sincero y emocionado a todas las personas que, arriesgando su vida, han trabajado incansablemente para salvar la de los demás: bomberos, brigadas forestales, unidades de emergencia, fuerzas de seguridad, voluntarios, personal de protección civil… mujeres y hombres que han demostrado que la solidaridad se ejerce. A ellas y ellos, GRACIAS.

Porque las personas son también el mayor valor de nuestra región, el motor que mueve toda la maquinaria, la razón de ser de cualquier institución pública. No son los despachos los que transforman la vida de un territorio, son las manos y los sueños de quienes lo habitan. Y por eso, desde la Diputación de Cáceres, trabajamos cada día para que nuestra administración sea eficaz, cercana y al servicio de la ciudadanía. Una administración que no se entiende a sí misma como un fin, sino como una herramienta al servicio del bien común.

Este 8 de septiembre quiero que recordemos también una seña de identidad que nos enorgullece: Extremadura es tierra de acogida, tierra de gentes generosas. Aquí, a lo largo de los siglos, han encontrado lugar quienes venían de fuera, y aquí han nacido también miles de extremeños y extremeñas que, obligados por las circunstancias, tuvieron que emigrar. Somos un pueblo con memoria y con corazón abierto, capaz de comprender que la diversidad suma, que la acogida nos engrandece, que el futuro será mejor si lo construimos con todas y con todos.

Y en este espíritu de justicia y solidaridad, no podemos permanecer indiferentes ante los atropellos que sacuden al mundo. Hoy, desde la Diputación Provincial de Cáceres, alzamos también nuestra voz contra la violencia, contra la guerra, contra las vulneraciones de los derechos humanos que golpean a pueblos enteros. Lo hacemos de manera especial recordando al pueblo palestino, que sufre día tras día un genocidio que hiere la conciencia universal. No se trata de mirar lejos con compasión distante, sino de entender que cuando se violan los derechos más básicos de cualquier persona, en cualquier lugar del planeta, la dignidad de toda la humanidad se resquebraja. Por eso, en el Día de Extremadura, reivindicamos también la paz, la justicia y la defensa de la vida por encima de cualquier frontera.

Por todo ello, hoy no es solo día de fiesta: es día de mirar al horizonte con esperanza, pero también con firmeza. Con la reivindicación de lo que nos corresponde como pueblo, con la exigencia de más recursos para nuestro desarrollo, con la convicción de que Extremadura no se conforma con ser reconocida solo por su pasado, sino también por su futuro. Un futuro que debe escribirse con la tinta del diálogo, con la fuerza de la solidaridad y con el compromiso de poner siempre en el centro a las personas.

Que este Día de Extremadura sea la oportunidad para mirarnos a los ojos y reconocernos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Que sea la ocasión para tender la mano, para escuchar, para cooperar, para aprender a disentir sin romper, para reivindicar sin dividir. Que sea, en definitiva, un día en el que volvamos a recordar que Extremadura es fuerte cuando es una, cuando se mantiene unida en la diversidad, cuando no se cansa de dialogar ni de trabajar solidariamente por el bien común.

Con orgullo, con esperanza y con profundo agradecimiento, quiero felicitar a todas y a todos los extremeños en este 8 de septiembre, Día de Extremadura. ¡Feliz día a nuestra tierra y a su gente!

*Miguel Ángel Morales es presidente de la Diputación de Cáceres