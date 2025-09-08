Extremadura, la fuerza de lo que somos

Este mes de agosto nos ha puesto a prueba como región. Las llamas que arrasaron miles de hectáreas en distintos puntos de Extremadura nos han golpeado con dureza, dejando tras de sí campos devastados, familias evacuadas y ecosistemas dañados. Han sido días de angustia y preocupación, pero también de solidaridad, unidad y compromiso colectivo. Frente a esta tragedia, nuestra tierra ha vuelto a demostrar lo que es: una comunidad que se levanta incluso en los momentos más difíciles, que responde con serenidad, que se organiza y que actúa unida.

Mi agradecimiento más profundo es para quienes, sin descanso, se enfrentaron al fuego en primera línea: efectivos de extinción, Protección Civil, cuerpos de seguridad, voluntarios y vecinos que hicieron de la cooperación un ejemplo de dignidad. Gracias a ellos, hoy estamos reconstruyendo lo perdido con la certeza de que, aunque el daño es grande, nuestra capacidad de sobreponernos es aún mayor. Este agosto nos ha recordado que el mayor patrimonio de Extremadura no son solo sus paisajes ni sus recursos, sino su gente: valiente, comprometida y resiliente.

Y es precisamente esa fuerza de nuestra gente la que celebramos cada 8 de septiembre, Día de Extremadura. Una fecha que nos invita a mirarnos al espejo con orgullo, a reconocernos en nuestra historia y en nuestra identidad, y a proyectar nuestro futuro desde la unidad y la ambición. Extremadura ya no pide permiso para soñar y cumplir esos sueños. Hoy es una tierra que avanza, que reivindica sus derechos, que confía en su talento y que ha decidido ser protagonista de su propio destino.

Y, sin duda, las diputaciones provinciales desempeñan un papel esencial en esa transformación. En el caso de la institución provincial Badajoz, a la que tengo el orgullo de representar, llevamos más de dos siglos vertebrando el territorio, garantizando la igualdad de oportunidades y acompañando a nuestros pueblos. Somos la administración cercana, la que escucha, la que ayuda sin interferir y la que trabaja para que ningún municipio, por pequeño que sea, quede atrás. Si queremos hacer región, debemos empezar por fortalecer lo local, y por eso creemos en el municipalismo como herramienta indispensable para garantizar servicios básicos, dinamizar la economía y ofrecer oportunidades que permitan que cada persona pueda elegir dónde construir su proyecto de vida.

La Diputación de Badajoz afronta un nuevo tiempo, pero sin renunciar a su esencia. Queremos seguir siendo una institución útil, ágil, moderna y transformadora, que esté al lado de quienes más lo necesitan y que lidere los retos de nuestra provincia con responsabilidad y cercanía. Vamos a seguir impulsando la digitalización, la innovación y la ciberseguridad para que ningún municipio se quede al margen de la apuesta del futuro. Queremos garantizar que la transformación digital llegue a todos los rincones, cerrando brechas y abriendo oportunidades.

La igualdad es también uno de nuestros compromisos irrenunciables. Como mujer y como presidenta, asumo con orgullo la responsabilidad de ser la primera en 213 años al frente de esta institución, pero también con la convicción de que aún queda mucho por hacer. La igualdad entre hombres y mujeres, entre territorios, entre quienes viven en el pueblo y en la ciudad, será siempre una prioridad. Gobernaremos desde la transparencia, la seriedad y el diálogo, apostando por la política útil, la que responde, la que mejora la vida real de las personas y la que se mide por hechos, no por titulares.

Nuestra provincia tiene recursos naturales únicos, un patrimonio histórico y cultural extraordinario y una gastronomía que nos identifica, pero nuestra verdadera riqueza es su gente. Personas anónimas que, con su esfuerzo diario, hacen de Extremadura un lugar mejor; jóvenes que apuestan por quedarse, emprender y crear futuro aquí; mayores que sostienen nuestras tradiciones y nos recuerdan de dónde venimos; investigadores, artistas y deportistas que llevan nuestro nombre más allá de nuestras fronteras.

Lo vemos reflejado en ejemplos como tres nuevas Medallas de Extremadura, que reconocen esa diversidad y ese talento que nos define. Felicito con admiración a Carolina Yuste, actriz de enorme proyección nacional e internacional, cuya pasión y compromiso social la convierten en embajadora de una Extremadura moderna y plural; a Juan Manuel Sánchez Guzmán, biólogo e investigador que ha impulsado el conocimiento científico desde nuestra tierra y ha situado a Extremadura en la vanguardia de la investigación; y a Marcelino Díaz, bodeguero visionario que supo ver antes que nadie el potencial del sector vitivinícola en Almendralejo y que luchó para consolidar la Denominación de Origen Cava, llevando nuestros vinos más allá de nuestras fronteras.

A estas tres distinciones se suma, de manera extraordinaria y muy merecida, una cuarta Medalla de Extremadura concedida al personal del Plan INFOEX, como reconocimiento colectivo a su entrega en la lucha contra los incendios que este verano devastaron nuestra tierra a los que aludía al principio.

Carolina, Juan Manuel, Marcelino y el Infoex representan lo mejor de lo que somos: arte, ciencia, innovación, emprendimiento y salvaguarda de nuestro patrimonio ambiental. En nombre de la Diputación de Badajoz, les traslado nuestra más sincera enhorabuena por este merecidísimo reconocimiento.

El Día de Extremadura no es solo una celebración, es también un compromiso con el mañana. Con nuestros pueblos, que deben seguir siendo motores de vida. Con nuestros jóvenes, que tienen derecho a quedarse aquí y prosperar. Con nuestros mayores, guardianes de nuestra identidad y nuestras tradiciones. Y con quienes han elegido Extremadura para empezar de nuevo, porque aquí hay espacio para todos y todas. Apostamos por un modelo de desarrollo sostenible, integrador y equilibrado, alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para construir una provincia más cohesionada, moderna y participativa, donde el talento florezca y donde cada persona encuentre oportunidades sin tener que abandonar su tierra.

Hoy, más que nunca, necesitamos reivindicar la política que transforma, la que escucha, la que construye. Frente al ruido, más hechos. Frente a los tópicos, más autoestima. Frente a las dificultades, más unidad. Porque Extremadura no se detiene. Se levanta, se reinventa y avanza. Y lo hace con la fuerza de su gente, con la solidez de sus instituciones y con la convicción de que aquí, en esta tierra, empieza todo.

¡Feliz Día de Extremadura!

*Raquel del Puerto es presidenta de la Diputación de Badajoz