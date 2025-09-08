Informe
Extremadura es la tercera región donde más sube el precio del alquiler
El piso tipo de alquiler en Extremadura registró en agosto de 2025 un precio medio de 6,37 euros por metro cuadrado
J. L. BERMEJO
El piso tipo de alquiler en Extremadura registró en agosto de 2025 un precio medio de 6,37 euros por metro cuadrado, lo que supone un repunte del 25,15 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, el tercero más intenso del país, según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com recogido este lunes por la agencia Europa Press.
Pese al incremento, que fue del 1,27% en el último mes, Extremadura fue la tercera autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de La Rioja (5,66 euros/m2) y Castilla y León (6,20 euros/m2). En el conjunto del país, la vivienda en alquiler cerró agosto con un precio medio por metro cuadrado de 13,69 euros, lo que supone una subida del 15,53% en relación con el mismo mes de 2024 y un incremento del 1,11% respecto a julio, según el último informe realizado por pisos.com, según la información difundida por la agencia de noticias.
Portavoz
"Antes, vivir de alquiler permitía ahorrar para, transcurridos unos años, dar el paso hacia la compra, algo que ahora es imposible", ha indicado el director de Estudios del portal inmobiliario, Ferran Font, en las declaraciones recogidas por la agencia. Para el portavoz del portal inmobiliario, las salidas se reducen al alquiler de una habitación en un piso compartido "o bien saltarse este paso intermedio y pasar a la propiedad desde la casa familiar de forma directa".
