«Los extremeños debemos confiar más en lo nuestro y quitarnos complejos»

Gracias al él Extremadura puede presumir de cava en todo el mundo. Lograrlo fue una tarea titánica. El empresario nació en 1946 en Almendralejo y desde muy pequeño estuvo vinculado a la producción de vino, aceite y del aderezo de aceitunas de su familia.

Ingeniero Agrónomo, tras postgraduarse en Vitivinicultura y Enología, y adquirir experiencia en diferentes regiones vitivinícolas del país, decidió aportar sus conocimientos a la empresa familiar tras el fallecimiento de su padre en 1976.

Marcelino Díaz está detrás de la incorporación de muchas innovaciones tanto en el sector local de la vitivinicultura (reestructuración de viñedos blancos por variedades tintas, control de temperaturas de fermentación, sistemas de desfangado de mostos o incorporación de barricas de roble para la crianza) como del aderezo de aceitunas (introducción del sabor a anchoa).

En 1982, protagonizó un hecho clave para la producción agroalimentaria extremeña. Junto a Pablo Juárez y Aniceto Mesías, comenzó a elaborar de cavas en Almendralejo, algo inconcebible en aquel entonces fuera del Penedés. En 1986, tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, Almendralejo tuvo que dejar de elaborar cavas y a cambio se le ofreció la denominación de ‘Vino Espumoso de Calidad’. Pero aquello no paralizó a Marcelino.

No conforme con ello y en defensa de sus intereses y de Extremadura, Marcelino Díaz presentó un contencioso-administrativo contra una ley del Ministerio de Agricultura, que llegó al Tribunal Supremo, que fallará a favor suyo en 1987, indicando que podía seguir elaborando cavas.

Marcelino Díaz, no satisfecho, volvió a recurrir la sentencia solicitando la incorporación al ámbito geográfico de elaboración de cavas de todo el término municipal de Almendralejo, lo cual le fue concedido por dicho tribunal. Gracias a ello Almendralejo hoy cuenta con más de 1.700 hectáreas de viñedos inscritos en la Denominación de Origen Cava y produce en torno a unos 15 millones de litros de vino base, de los cuales más de la mitad se embotellan y comercializan desde Extremadura.

Tras su jubilación, a sus 78 años de edad, ha creado en su ciudad el primer Museo del Cava existente en España. Junto a su trayectoria agrícola e industrial, Marcelino Díaz ha desarrollado una amplia tarea divulgadora de la cultura del vino, al tiempo que ha mantenido un gran interés por la historia en general y, en especial, por la historia del vino y de América.

Con Carmina Vázquez, en Bodegas Marcelino Díaz. / EL PERIÓDICO

¿Qué significa para usted recibir la Medalla de Extremadura y qué pensamientos le vinieron a la mente cuando supo la noticia?

Fue, ante todo, una enorme satisfacción y alegría, puesto que se trata del máximo galardón de la comunidad autónoma. Cuando me lo comunicó la presidenta a primera hora me pilló andando, como hago todos los días. Nada más ver la llamada imaginé el motivo y fue todo un honor.

La presidenta Guardiola le ha definido como alguien que convirtió la inquietud en motor de futuro. ¿Se reconoce en esa descripción?

Sí, siempre he tenido una gran inquietud por todo y la sigo teniendo por desarrollar Extremadura y muchas causas más. Me alegra que gracias a ello hayamos logrado algo y mejorar un sector como el vitivinícola. Trato de ser un emprendedor porque Extremadura necesita de emprendedores. Tenemos que desarrollarla aún más. Somos pocos y tenemos mucho territorio.

A finales de los 80 decidió junto a otros emprendedores apostar por un sueño que parecía imposible: elaborar cava en Extremadura. ¿Qué le impulsó a dar ese paso?

Nos impulsó la inquietud que teníamos debido a nuestra formación académica. Mi compañero Aniceto Mesías era ingeniero técnico industrial. Yo era ingeniero agrónomo y graduado superior en viticultura y enología. También nos acompañaba el empresario Pablo Juárez. Nos interesaba el desarrollo de la enología en España. Extremadura, como otras muchas regiones, era solo una proveedora de vinos a granel y de alcoholes destilados para jerez. Consideramos que había músculo suficiente para la elaboración de vinos de calidad con marca propia. Ya habíamos sacado al mercado los primeros vinos tintos de calidad como Lar de Barros. En ese ambiente de deseo por un cambio pensamos que podíamos hacer un vino espumoso. Era una idea rupturista porque hasta entonces todos esos vinos se hacían en Cataluña. Sabíamos que se podían hacer en Almendralejo porque el límite geográfico era todo el país. ¿Por qué no? Sabíamos hacerlo y teníamos las bodegas y las variedades adecuadas. Nos pusimos manos a la obra y conseguimos unas calidades excepcionales.

Con Paco Sauco e Isabel Mijares en la Academia de Gastronomía. / EL PERIÓDICO

En aquel camino tuvo que enfrentarse a trabas burocráticas e incluso a tribunales. ¿Cuál fue el momento más difícil y qué le dio fuerzas para seguir adelante?

Todo proceso económico conlleva enfrentarse y resolver muchos obstáculos. Una vez que hicimos las primeras 6.000 botellas los tres que habíamos iniciado el camino nos separamos. Aniceto Mesías y Pablo Juárez inscribieron la producción de su bodega nueva como ‘Vino Espumoso de Calidad de Almendralejo’, porque pensaban que la legislación iba a cambiar. Yo continué con mi empeño hasta que en 1986 entramos en el Mercado Común y hubo que adaptar las leyes españolas a las comunitarias y se reduce el ámbito de producción al valle del Ebro. A mí me ofrecieron irme de la denominación de origen e inscribir mi vino como ‘Vino Espumoso de Calidad de Almendralejo’. Les dije que no estaba de acuerdo y presenté un contencioso-administrativo, que llegó al Tribunal Supremo, que nos dio la razón. Podíamos seguir elaborando el cava como hasta entonces en los viñedos de mi familia, pero tampoco estaba de acuerdo y solicité que se ampliara el ámbito de la denominación de origen cava a todo el término municipal de Almendralejo, cosa que se consiguió.

Hoy Extremadura cuenta con Denominación de Origen de Cava. ¿Qué siente al mirar atrás y ver lo que ha significado esa lucha para la región?

Es una gran satisfacción porque hubiera sido muy triste que no se lograra. Hoy, la Denominación de Origen Cava es la que más vino vende en los mercados exteriores y una de las más prestigiosas. Además, significa un mayor ingreso económico para los productores pues las uvas para elaborar cava se pagaron tres veces más caras que el resto.

Su trayectoria está muy vinculada a Almendralejo y al campo extremeño. ¿De qué manera han influido sus raíces en su visión empresarial y vital?

Totalmente, porque me he criado entre el campo y la bodega. La vid y el vino han sido los elementos que más he compartido y vivido. Siempre colaboré con mi familia en las tareas de vendimia. El campo ha sido el motivo principal de mi vida. A consecuencia de esas raíces me hice ingeniero agrónomo y me gradué en Vitivinicultura y Enología.

¿Cree que Extremadura ha aprendido a confiar más en sí misma gracias a ejemplos como el suyo?

En parte. Los extremeños debemos confiar más en lo nuestro. Tenemos vinos tan buenos como en cualquier parte del mundo. Tenemos quitarnos complejos. No hay que recurrir a todas zonas para disfrutar de un vino de calidad.

Además del cava, ¿qué otros retos o sueños cree que tiene por delante el sector vitivinícola extremeño?

Ahora mismo un reto importante es el cambio climático, que está afectando muy negativamente a la vid. Las cosechas se han reducido y la planta sufre estrés con las altas temperaturas. Eso habrá que asumirlo con nuevas variedades y sistemas de cultivo o de riego. Otro reto es convencer al español de que el vino es una bebida excepcional y forma parte de nuestra cultura. Actualmente, le estamos dando la espalda dando prioridad a otras bebidas que nada tienen que ver con nosotros.

La Medalla de Extremadura también reconoce trayectorias que inspiran. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las nuevas generaciones de emprendedores?

Sobre todo que tengan ilusión por emprender. Extremadura necesita más industrias y empresarios capaces de elevar el nivel socioeconómico de nuestra región y con iniciativa. Tenemos que desarrollar Extremadura aún más de lo que está.

Y a nivel personal, después de tantos años de esfuerzo y de este reconocimiento, ¿qué le ilusiona seguir haciendo en el futuro?

Soy muy activo. El día que pare... eso sí el trabajo tiene que adaptarse a las edades. Yo sigo con mis ilusiones. Una de ellas es el Museo del Cava, del que me encuentro espacialmente satisfecho. Son muchas las visitas que se acercan y es estupendo compartir con personas que tienen el mismo gusto por el vino.