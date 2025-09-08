El futuro se escribe en Extremadura

Quiero comenzar expresando mi solidaridad y mi recuerdo hacia todas las personas que han sufrido las consecuencias de los incendios, y reafirmar mi compromiso con la recuperación de cada rincón de Extremadura afectado por las llamas. En un día como hoy, me siento especialmente orgullosa de mi tierra y de la entrega de quienes lucharon sin descanso para contener el fuego y frenar la tragedia, poniendo incluso en riesgo su propia vida. Somos un pueblo valiente, comprometido y generoso. El dolor es inmenso, pero nadie debe sentirse solo. Extremadura está unida y sabrá responder con firmeza ante estos duros momentos.

Cada 8 de septiembre, Extremadura se detiene, por un instante, en mitad del camino. Mira hacia atrás, para ver cuánto ha recorrido, y mira hacia delante, para no olvidar su destino. Y no lo hace con vanidad, sino con la conciencia serena de quien conoce sus hallazgos y sus tropiezos, de quien acepta los desafíos y avanza, colectivamente, hacia la región que quiere ser.

Somos una comunidad capaz de transformar la realidad, de construir sobre valores sólidos y de proyectar hacia el mundo una identidad única. Extremadura es, sobre todo, un proyecto común de futuro que se escribe cada día con la dedicación de su gente, con el talento de sus profesionales y con la experiencia de quienes levantaron los cimientos sobre los que hoy nos sostenemos.

Estamos viviendo una transformación social, económica y emocional que va más allá de coyunturas políticas. Se trata de un cambio que nace de la confianza ciudadana, de una ciudadanía que apuesta por su tierra. No es fruto de discursos vacíos ni de promesas huecas, sino del trabajo cotidiano de quienes creen que es posible hacer las cosas de otra manera, con transparencia y eficacia.

La transformación responde a la voluntad colectiva de superar inercias y que abraza una política más cercana, honesta y comprometida con resultados. Los extremeños siempre hemos demostrado que, cuando nos proponemos algo, lo conseguimos. Ahora nos proponemos construir una región próspera, justa y de vanguardia.

Lo vemos en cada sector, en cada municipio, en cada familia que decide quedarse porque encuentra oportunidades. Lo vemos en las empresas que innovan, en los investigadores que desarrollan proyectos pioneros, en los artistas que conquistan escenarios internacionales sin renunciar a sus raíces.

En un tiempo de incertidumbre global, Extremadura ha sabido crear un clima de progreso que nos distingue. La ilusión ya no es un recurso retórico, es el motor de cada proyecto y cada decisión institucional. Hemos aprendido que la gestión, la de verdad, se hace desde la colaboración, no desde enfrentamientos estériles ni batallas inútiles.

Este espíritu se traduce en metas concretas, evaluables y compartidas. No hablamos de futuros lejanos, sino de objetivos claros que la ciudadanía puede seguir y celebrar. Así se gana la confianza pública: con transparencia y resultados, no con mentiras ni manipulaciones.

La esperanza se alimenta con esas pequeñas victorias diarias que sostienen nuestro avance. Cada empresa que abre, cada empleo que se crea, cada estudiante que se forma aquí contribuye a consolidar una atmósfera de optimismo y desarrollo.

El lema que nos acompaña estos días, «Extremadura: nuestra luz, nuestro rumbo», resume una filosofía de acción que va más allá de las palabras. Somos nosotros quienes mostramos al mundo lo que somos capaces de hacer. Nuestra luz es propia, forjada con esfuerzo, y nuestro rumbo es elegido con libertad, sin tutelas ni paternalismos.

Como extremeños que hace siglos partieron hacia lo desconocido, hoy exploramos territorios desafiantes: la economía digital, la sostenibilidad ambiental, la cohesión social, la excelencia educativa. Rumbos que requieren valentía, preparación y una brújula que nos mantenga fieles a nuestros principios.

Extremadura necesita estabilidad. Hablo de una serenidad institucional que permita planificar a largo plazo, que genere confianza en inversores, que acompañe a las familias y que facilite proyectos ambiciosos. La estabilidad es el oxígeno de cualquier sociedad que aspire al progreso.

Los galardonados cada Día de Extremadura nos recuerdan que el talento florece en nuestra tierra y que la excelencia es posible. Cada medallista representa a miles de extremeños anónimos que, desde su profesión o compromiso personal, escriben la historia de una Extremadura ambiciosa y diferente.

Este es nuestro momento. El de una región que ha madurado, que conoce su peso en el conjunto de España, que no renuncia a sus orígenes, pero tampoco se conforma con el pasado. Una Extremadura que avanza con paso firme hacia el mañana, iluminando el camino con su luz propia y marcando un rumbo que la lleve a donde merece estar.

La historia mirará a nuestra generación por lo que hayamos sido capaces de construir juntos. Que ese juicio sea favorable depende de nuestra capacidad para mantener vivo este impulso, esta ejemplaridad y esta esperanza. Y eso, extremeñas y extremeños, es algo que depende de todos nosotros.

* María Guardiola es presidenta de la Junta de Extremadura