Guadalupe inunda de esperanza a Extremadura en su día grande

La Puebla de Guadalupe ha vuelto a convertirse este 8 de septiembre en el epicentro de la celebración del Día de Extremadura. Miles de fieles se dieron cita esta mañana en el municipio cacereño para reencontrarse con la devoción que emana de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la comunidad autónoma extremeña y faro mariano que guía sus pasos. Como es tradición, la imagen de la Reina de las Villuercas procesionó por el imponente claustro mudéjar del real monasterio guadalupense, declarado en 1993 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en un emotivo paseo marcado por la fe de sus devotos.

La jornada arrancó a las ocho de la mañana con el Rosario de la Aurora y a las once, los sones de la coral de Santa María de Guadalupe dieron comienzo a la solemne eucaristía pontificial en honor a 'la Morenita'. Por segundo año, la misa no estuvo presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, a cuya archidiócesis está adscrita el santuario, pese a la reivindicación histórica de que se integre en la provincia eclesiástica extremeña. En esta ocasión, el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ofició la celebración eucarística, que concelebró junto al propio Cerro, al arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y al de Plasencia, Ernesto Brotons, en quien recaerá esta función en 2026.

Homilía

En su primera homilía por el día de la comunidad autónoma, monseñor Pulido abogó por "cultivar la esperanza, que no confunde y permite mirar más allá", ante las guerras en el mundo y las consecuencias de los incendios sufridos este verano. "No basta la labor necesaria y urgente de asegurar lo material, es necesario también recuperar la fortaleza y el ánimo", indicó, al tiempo que reconoció que "es duro perder bienes, tierras, recuerdos, pero si tenemos hermanos, no estamos solos, nos cuidamos unos a otros". A su juicio, este verano "la solidaridad ha sido más fuerte que el fuego", pues "la esperanza, cuándo es auténtica, se traduce en gestos concretos: compartir lo poco que se tiene, estar al lado de quien sufre y no dejar a nadie solo".

Asimismo, el obispo trasladó que "acabarán las guerras, los enfrentamientos armados, pero desgraciadamente, no será tan fácil acabar con los odios y las heridas que dejen". "Se han apagado los incendios, pero no se ha apagado la desolación y el abatimiento que han dejado a su paso", agregó. En esta línea, Pulido aseguró que María es "modelo y testimonio" de la esperanza, pues "esperó contra toda esperanza que después de la pasión llegara la gloria de la resurrección". "Nuestra madre no puede permitir que perdamos la esperanza. Ella es nuestra luz y nuestro rumbo", aseguró. "Extremadura es nuestra casa común, no está huérfana, tiene una madre que nos infunde valor y esperanza para que creamos en nuestras posibilidades”, finalizó.

En los bancos más próximos al altar mayor se sentaron autoridades regionales como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y consejeros de su Gobierno; la presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena; el secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo; los presidentes de las diputaciones de Cáceres y de Badajoz, Miguel Ángel Morales y Raquel del Puerto, respectivamente; y el alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín, entre otros representantes civiles y militares.

Procesión

Finalizada la celebración eucarística, sobre las doce y media de la mañana, comenzó la procesión de la virgen por el interior de la basílica guadalupense, ya que tan solo baja de su camarín en el día grande de los extremeños. Entre vivas, aplausos y cánticos, la patrona abandonó el dintel de la capilla de Santa Paula para discurrir por el crucero del templo en dirección al interior del claustro, donde le aguardaban con fervor numerosos fieles. Manuela Murillo, natural del municipio pacense de Navalvillar de Pela, lleva muchos años asistiendo a la procesión. “Es como un punto de encuentro, un contacto muy importante y un acercamiento esencial a nuestra madre”, confesó.

Desde hace cuatro décadas, no falta a su encuentro con la patrona Olalla Alonso. “Tenemos una fe grandísima en la virgen de Guadalupe y si no venimos es como si nos faltara algo”, reconoció esta vecina del municipio cacereño de Garganta la Olla, mientras miraba como se marcha el paso de la virgen entre las columnas del claustro. Cabe destacar que desde el grupo scout católico de Cáceres acudieron en torno a una veintena de integrantes para ayudar en la organización de la misa y en la procesión. “Es un día de acción al servicio de los demás, siempre estamos para servir”, manifestó Tenti Solís.

Blas Morato y Trinidad González llegaron a la Puebla de Guadalupe tras recorrer 90 kilómetros a pie desde la localidad de Villanueva de la Serena, junto a un grupo de amigos. “Hemos tenido momentos de muchas risas, aunque a veces hayamos pasado dolores de estómago por no comer bien, pero llegar aquí en un día como hoy es una gran satisfacción”, señaló este peregrino. En autobús llegó un grupo de vecinos del municipio pacense del Valle de la Serena: “Tenemos muchas ganas de disfrutar de este día”. Relataron que, aunque algunos no viven ahora en la localidad, habían organizado esta excursión para estar juntos en esta jornada festiva.

Los dueños de las tiendas de souvenirs ubicadas en la plaza del monasterio coincidieron en destacar que la afluencia de visitantes durante el fin de semana había muy alta. “En el día de hoy siempre hay muchísima gente”, apostilló la empresaria Fefi Martínez, que regenta una tienda de recuerdos elaborados de manera artesanal. Preguntada por cómo se habían dado las ventas durante este verano, informó de que estuvieron bien, sin embargo, resaltó que septiembre y octubre son meses “muy buenos” debido a que también acuden muchos peregrinos.