Guardiola alza la voz contra "la barbarie y el horror" que se vive en Gaza

Fue al inicio, sus primeras palabras, que este lunes cobran más actualidad con el enfrentamiento diplomático entre España e Israel. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, quiso iniciar su discurso por la fiesta de Extremadura la noche del domingo en Mérida alzando la voz "contra la barbarie y el horror que se vive en Gaza".

A continuación, la presidenta extremeña aseguró que no se puede permanecer indiferente ante tanto sufrimiento y apeló al diálogo y al acuerdo para poner fin a un conflicto que ya se prolonga desde hace dos años.

Este lunes El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomón, "ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del gobierno de nuestro país", según fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores.

Antes, el ministro de Exteriores hebreo, Gideon Sa'ar, había anunciado que prohibirá la entrada al país de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, porque las considera responsables de las medidas "antisemitas" anunciadas antes por el presidente Sánchez, que incluyen un embargo de armas permanente y la prohibición de vuelo y atraque de barcos con armas o combustible para las Fuerzas Armadas israelíes.