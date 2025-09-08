«Primero hay que creer en uno mismo. Cuando se tiene un sueño hay que luchar por él»

Usted fue la primera extremeña en conquistar un oro olímpico, en Atlanta 1996, y recibió la Medalla de Extremadura ese mismo año. ¿Qué simboliza para usted lograrlo y que Extremadura reconociera ese hito tan temprano?

En aquel momento no me di cuenta de lo que significaba. Era muy joven, tan solo tenía 16 años. Fue una alegría entonces, pero he sabido el significado real de esa Medalla de Extremadura cuando han pasado los años. Es un galardón muy apreciado, lo máximo para un extremeño y simboliza haber representado a mi comunidad y mi país. Reconoció una trayectoria de diferentes éxitos internacionales, pasando por diferentes etapas y que llegó a muy temprana edad a lo máximo que se puede conseguir en el deporte.

Destaca valores como el equipo, la constancia y el compromiso ¿Cómo cree que estos valores pueden impulsar el deporte y la juventud en Extremadura?

Sigo vinculada a la enseñanza en el deporte y tengo hijos, por eso creo que tener constancia y saber trabajar con otro compañero son valores fundamentales para cualquier cosa en la vida. No siempre el camino es fácil y aunque las cosas se pongan difíciles hay que saber remontar. Son los pilares básicos para alcanzar un objetivo y para ser una persona con la fortaleza necesaria.

Hoy, como entrenadora y formadora, dirige escuelas y campus como el ‘Educando en Valores’, donde trabaja con alumnos de toda Extremadura. ¿Qué legado espera dejar en ellas, tanto deportivo como personal, especialmente en recuerdo de su oro olímpico?

Nuria Cabanillas, con sus medallas. / EL PERIÓDICO

En estos últimos años la escuela de verano se ha realizado sólo con niños de Extremadura porque donde se realiza no tiene albergue ni residencia deportiva. Durante 13 años lo hicimos a nivel nacional e internacional en Guareña, Alconchel o Badajoz. Los valores que ofrecemos son esos. Hoy en día los chicos lo quieren todo muy rápido, consecuencia de la inmediatez de las nuevas tecnologías. Inculcamos que todo requiere un esfuerzo, constancia, paciencia, respeto a las personas de tu alrededor. Solo no se consiguen las cosas, necesitamos de nuestra familia, compañeros y maestros. Hay que saber caerse para poder levantarse y tener mucha paciencia.

En el Día de Extremadura, ¿cuál considera que debería ser la prioridad para que deportistas extremeños puedan crecer aquí, en su tierra?

La prioridad es dotar a los deportes minoritarios, que al fin y al cabo no lo son tanto, de instalaciones y medios para poder quedarnos aquí. Es verdad que se está avanzando pero toda sigue habiendo muchas necesidades para que deportes como la gimnasia tengan las infraestructuras necesarias y evitar que a edades muy tempranas haya que ir a un centro de alto rendimiento a Madrid o Barcelona. Si se tienen los medios e infraestructuras se pueden alcanzar grandes resultados o buenas formaciones.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las jóvenes extremeñas que sueñan con el deporte de alto nivel mientras permanecen y crecen en Extremadura?

Primero hay que creer en uno mismo. Cuando se tiene un sueño hay que luchar por él. En el camino habrá obstáculos, que serán los que te harán fuerte y crecer como deportista y como persona.n