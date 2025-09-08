«Si no nos imaginamos, los extremeños no tenemos futuro»

Miguel Ángel Carmona del Barco, licenciado en Humanidades y diplomado en Biblioteconomía y Documentación, es uno de los escritores extremeños más destacados y director de la Director de la Escuela de Narrativas Mirada y Voz. Autor de ‘Alegría’ y ‘Brocal’, defiende un fomento de la lectura militante en Extremadura.

Usted habla de «educar la mirada» como clave para desarrollar la sensibilidad narrativa. Si tuviera que hacerlo desde Extremadura en este Día de la región, ¿por dónde comenzaría para estimular ese mirar literario entre los extremeños?

Tenemos que volver a mirar al mundo rural, a nuestros pueblos y a nuestros mayores. En ellos está nuestra historia más reciente. Vivimos en un constante culto a lo efímero y nos parece que las vidas de nuestros mayores sucedieron hace siglos. Si les prestáramos más atención nos daríamos cuenta de lo que fuimos hace unas décadas, un pueblo de éxodos, de viajeros y migrantes que necesitó de la solidaridad y la empatía de otros para ser lo que es hoy.

Ha dicho que Badajoz «es un escenario válido» y que su habla merece estar en la literatura. ¿Qué valor tiene para usted que el habla extremeña y los escenarios de nuestra tierra estén presentes en sus textos cuando celebramos el Día de Extremadura?

Está claro que necesitamos referentes para reconocernos en los roles futuros. Cuando uno no tiene un precedente no puede soñar. Vivimos en un bombardeo constante de otras culturas y otras tierras que vienen a colonizar nuestra forma de hablar y paisajes corremos el riesgo de desaparecer de nuestro propio imaginario. Y si no nos imaginamos no tenemos futuro.

En obras como ‘Alegría’ y ‘Brocal’, aborda temas íntimos y sociales desde una sensibilidad profunda. Para usted, ¿qué puede lograr la literatura por Extremadura hoy: visibilizar realidades, impulsar el debate, fortalecer nuestra identidad?

Puede conseguir todo eso y sobre todo que nuestras cuitas, lo privado, se convierta en una herramienta universal. Hemos entendido nuestra realidad, no solo los extremeños sino el conjunto del país, a través de otras culturas. Nuestra sabiduría, lo que nos ha traído hasta donde estamos es algo que también puede ayudar a los demás. Debemos invertir el flujo de lo que aportamos y lo que recibimos. Tenemos mucho que aportar y necesidad de recibir en términos emocionales y cognitivos. Somos una tierra sabia que ha sabido sobrevivir siendo ‘extrema y dura’.

Ha destacado la necesidad de promover la lectura en Extremadura, donde los hábitos de lectura aún son mejorables. ¿Cómo puede el tejido institucional y cultural regional aprovechar el Día de Extremadura para despertar el interés por la lectura y la creación literaria?

Hay una frase, atribuida a Penacc que dice que el “El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta ‘el modo imperativo’”. En este sentido, echo de menos una campaña de nuestros referentes públicos en la que aparezcan leyendo y compartan los libros con los que se han emocionado. Vamos a verlos leer en su sillón a ver si nos entran ganas.

Usted reivindica alejarse de la autoficción para “preocuparse por entender al otro y dar voz a quien no es uno mismo”. En un Día de Extremadura donde se celebra lo común, ¿qué le aporta a la comunidad literaria regional esa construcción empática de voces distintas?

Me aporta comprender al otro. En eso consiste mi oficio. No somos biógrafos, sino personas que imaginan otros muchos posibles y otras mentes. La literatura sirve para vivir otras vidas sin pasar por sus sufrimientos. Necesitamos comprender a los demás para poder considerarlos algo más que ‘extras’ de nuestra propia historia.

Su narrativa parte de lo local —lugares como Fernando Calzadilla o Castelar en Badajoz— para llegar a lo universal y dejar de lado el exotismo. ¿Podría contarnos cómo la particularidad extremeña ayuda a construir historias que traspasan fronteras, justo el día en que celebramos la identidad regional?

Ayuda al escritor. Si mis personajes cruzan la calle Fernando Calzadilla no tengo que imaginar esa calle, porque yo la cruzo a diario. Con eso le resto importancia al decorado. Le hemos dedicado demasiado tiempo, del poco tiempo que hemos dedicado a escribir de Extremadura, a convertirla en un personaje fantástico. Extremadura es un escenario más donde pueden suceder tramas e historias humanas. Lo importante es construir la ‘psiquis’ del personaje.