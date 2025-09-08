INFOEX: valor, entrega y humanidad

Nunca una Medalla de Extremadura ha generado tanta unanimidad entre la ciudadanía. El personal del INFOEX se ha jugado literalmente la vida hace escasas fechas en una oleada de incendios con una potencia desconocida hasta la fecha. Especialmente virulentos fueron los incendios de Jarilla, Hurdes y Valdecaballeros. Ayer recibieron el aplauso unánime de la sociedad. El reconocimiento fue hecho público el viernes 29 de agosto, tras un Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Extremadura celebrado en Hervás.

«Ellos -explicó la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola- llevan haciéndolo décadas (trabajando contra los incendios), pero éste ha sido un año especialmente marcado por el fuego, donde el valor y la humanidad han estado por encima de todo», ha destacado sobre el personal del Infoex, del que ha remarcado su «valor, entrega y humanidad», así como que «su compromiso va más allá del deber». «Esta medalla no es sólo un reconocimiento, es un agradecimiento eterno», ha afirmado.

Visita de los reyes de España a las zonas afectadas por los incendios. / Toni Gudiel

«Frente a una de las peores oleadas de incendios de nuestra historia, este colectivo ha demostrado que su compromiso va más allá del deber. Han protegido nuestras vidas, nuestros pueblos, nuestros montes y nuestra memoria natural», afirmó entonces la presidenta extremeña, quien ha añadido que el INFOEX «no sólo combate incendios, defiende un modo de vida, el de una tierra conectada siempre con el mundo natural».

«Hombres y mujeres que desde cada retén, cada base, cada helicóptero, cada puesto de mando, forman una red de coraje que actúa cuando todo tiembla. Representan lo mejor de lo que somos, una Extremadura que no se rinde y que cuida de los suyos», añade.

En este sentido, la presidenta transmite su «profunda gratitud» por el trabajo del colectivo del Plan INFOEX «porque cuando el fuego arrasaba lo que más queremos, ellos han sido esperanza». «Y porque si hay un lugar donde merecen estar es en el corazón de su pueblo, de ese pueblo al que ellos protegen», ha incidido.

Puesto de mando avanzado. / CARLOS GIL

Posterior al anuncio los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia desplazaban a las localidades de Rebollar, en el Valle del Jerte; Cabezabellosa, en Trasierra-Tierras de Granadilla; y Hervás, en el Valle del Ambroz; donde expresaron su apoyo a los vecinos afectados y su reconocimiento a los equipos de emergencias, bomberos forestales, voluntarios y profesionales del Plan INFOEX que trabajaron intensamente para combatir el fuego y proteger a la población.

CSIF y UGT valoraban positivamente el reconocimiento, mientras que UPA-UCE ha pedido efectividad en las medidas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios. El sindicato CSIF celebró la contratación del personal de refuerzo del INFOEX para que puedan trabajar durante todo el año en las labores de vigilancia y prevención, lo que supondrá, a su juicio, la mejora de las condiciones laborales, mayor efectividad en tareas de prevención y una mejor conciliación de los agentes del medio natural.