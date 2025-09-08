«Las instituciones deberían creérselo más: el cine sería un motor económico»

Como cineasta nacido en Extremadura, ¿qué significa para usted celebrar el Día de Extremadura y cómo se refleja la identidad de nuestra tierra en su forma de hacer cine?

En The Glow hemos intentado siempre contar historias que no se estaban contando. Las historias cercanas se pueden contar de muchas formas. En Extremadura no ha sido un lugar donde abundase el dinero para artes de este tipo, por lo que nuestra historia no se había contado en el cine. Cuando empezamos en el sector audiovisual intentamos rescatar historias que pensé que eran únicas, propias u originales de aquí, dándole un interés general para el resto del mundo. Así lo hicimos con el primer largometraje, Genti di Muerti, una leyenda hurdana; con Buñuel en el Laberinto de las Tortugas unimos un personaje universal con el viaje a las Hurdes; lo seguimos haciendo en distintos proyectos. Recientemente, hemos adaptado Medea a la Deriva, un cómic de Fermín Solís, y trabajamos en un videojuego con Borja González.

Extremadura posee paisajes únicos que ya han servido de escenario a rodajes internacionales. ¿Cómo cree que el cine puede contribuir a que el mundo descubra esa riqueza natural y cultural que celebramos cada 8 de septiembre?

El cine es un vehículo publicitario maravilloso. Al mismo tiempo que el público se entretiene descubre nuevos aspectos de la realidad. Por ejemplo, aunque nunca hayamos ido a Nueva York sí sabemos cómo es gracias a las películas. Extremadura en este sentido hace lo que puede. La industria cinematográfica extremeña es apenas residual. Habitualmente, Extremadura es escenario de otras producciones, pero que no sacan la esencia de las historias de nuestra tierra.

¿Piensa que el cine extremeño tiene ya un espacio propio dentro del imaginario cultural español, o todavía queda camino para que la voz creativa de Extremadura se reconozca más allá de nuestras fronteras?

Queda mucho. Por desgracia, el cine extremeño está en pañales. Sí ha habido algún caso de éxito, pero han sucedido muy pocas cosas que sirvan para identificar lo extremeño con el cine. Podría nombrar ‘Destello bravío’, de Ainhoa Rodríguez o ‘Garantía Personal’ de Rivas, en Hervás, pero debería haber mucho más dinero y posibilidades para hacer cine. En el caso de The Glow, que trabajamos en un nicho concreto, como es el de la animación, notamos que hay una fuerte identificación de lo que hacemos en Almendralejo respecto a lo que se hace en España e incluso fuera. Se conoce y reconoce que lo que hacemos es especial.

En un Día que reivindica la unidad y el futuro de Extremadura, ¿qué puede aportar el cine para reforzar valores como la memoria, la cohesión y el orgullo regional?

El cine sí que podría ser un cine para reforzar esos valores de memoria, cohesión y sentimiento regional, pero estamos a expensas de que se puedan hacer historias que los lleven implícitos. Hemos palpado que cuando El Laberinto de las Tortugas ganó el Goya todos los extremeños se sintieron orgullosos de que esa historia de nuestra tierra conquistase el mundo. Pasó lo mismo en Almendralejo cuando el Extremadura subió a Primera División de fútbol. Deberíamos apostar porque ese sentimiento se repitiese más veces.

¿Qué le pediría a las instituciones extremeñas en esta jornada para que la industria audiovisual de la región tenga más oportunidades y sirva además como motor económico y cultural?

Después de tratar con distintas administraciones de distinto color político, creo que en la industria del cine pasa lo mismo que en otras: tenemos complejos. No pensamos que éste sea un sector de desarrollo. Nosotros nos lo hemos creído siempre y no hemos dejado de meternos en una historia u otra, batallando mucho y saliendo fuera de nuestras fronteras, donde hay medios para hacer cosas. Las instituciones deberían creérselo más. Hay sus excepciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Almendralejo nos cedió el espacio para nuestros primeros estudios. Gracias a esa confianza en nosotros ahora estamos donde estamos. Si hubiese más apoyos el cine sería un motor económico. Lo que empezó siendo una casualidad ahora es un proyecto sólido como The Glow.

Por último, en este Día de Extremadura, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes cineastas y creadores extremeños que sueñan con contar historias desde aquí, sin tener que marcharse fuera?

Cuando comenzamos nuestra actividad ya estábamos asentados en la región personal y familiarmente. Extremadura es una región en crecimiento y el cine es un sector que va muy rápido. Crecemos desde Extremadura, pero es un caso difícil de repetir. Tenemos proyectos que podrían desarrollarse en nuestra región pero que por unas causas u otras encuentran financiación en otras comunidades. Los creadores tenemos capacidad para desarrollar proyectos pero no tenemos el ecosistema necesario.