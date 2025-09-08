«La investigación y la innovación deben ser el motor del desarrollo regional»

El profesor Sánchez Guzmán ha desarrollado una sólida carrera científica y docente, destacando, por encima de todo ello, un elevado compromiso con la Universidad y con su entorno social. Esto le llevó a ocupar numerosos cargos de relevancia, como los de Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación. Su trabajo es de una gran trascendencia para el desarrollo económico y social de la región.

¿Qué significa para usted recibir la Medalla de Extremadura tras una vida dedicada a la investigación y a la transferencia de conocimiento?

Para mí es un tremendo honor. Nunca pensé cuando llegué a Extremadura hace 40 años que el punto final a mi trayectoria sería el máximo reconocimiento regional. Me satisface en todos los sentidos de mi vida profesional y personal.

Aunque nació en Jerez de la Frontera, se define como “extremeño por vocación”. ¿Qué le unió a esta tierra hasta convertirla en su lugar de vida y trabajo?

De nacimiento soy jerezano, de crianza malagueño, pero la verdad llevo 40 años en Extremadura. ¿Cuándo me siento extremeño? Desde que me incorporé al Departamento de Zoología de la UEx y me comencé a formar parte de grupos sociales muy ligados al sentir extremeño, como los coros y danzas, o a la comparsa Vendaval de Badajoz. También me casé con una extremeña, Consuelo Da Silva Rubio, que me hace ser partícipe de una familia excepcional. Poco a poco todo esto ha propiciado que me vaya sintiendo cada vez más extremeño. Las posibilidades que tuve de volver a trabajar a Málaga no las he tenido en cuenta. Al final, más que extremeño por vocación soy extremeño por elección.

Juan Manuel Sánchez Gúzmán, en su despacho. / EL PERIÓDICO

Ha dedicado cuatro décadas a formar a generaciones de estudiantes. ¿Cuál cree que ha sido el mayor reto y la mayor satisfacción de esa labor docente?

El mayor reto de un profesor es que los alumnos deseen ir a sus clases. No me puedo quejar, pues me he sentido por la mayoría de mis alumnos suficientemente valorado en toda mi carrera docente. La mayor satisfacción es ver que tus alumnos terminan desarrollando actividades profesionales y ocupando cargos importantes en la Administración o las empresas. Cuando recibes un correo electrónico de un alumno después de 20 años agradeciéndote unas clases es muy gratificante.

La presidenta de la Junta destacó su papel en la creación del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. ¿Cómo nació esa idea y qué supone hoy para la región?

La idea surge porque después de estructurar todo lo que era un sistema de tecnología dentro de la Universidad de Extremadura percibo que nos faltaba una mayor conexión con los sectores económicos y sociales. Teníamos que ser capaces de crear un lugar donde poder hablar el sector académico, económico y social con el mismo idioma. Los parques tecnológicos al estar ligados a una universidad se convierten en parques científicos. Junto con el rector de entonces, Francisco Duque, nos fuimos a hablar con el consejero y a mostrarle todo lo que se nos había ocurrido. La percepción que tuvimos es que la Junta de Extremadura estaba muy convencida de que el Parque Tecnológico y Científico era muy útil para la región. Actualmente, ha crecido lo suficiente y es el un agente clave dentro del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. En sus proyectos trabajan más de 2.000 investigadores y profesionales, e intervienen más de 400 empresas. Extremadura es un auténtico caso de éxito en este sentido.

Juan Manuel Sánchez Guzmán en la UEx. / EL PERIÓDICO

¿Cómo recuerda los inicios del sistema científico en Extremadura y qué pasos fueron clave para llegar al modelo actual?

El sistema científico en Extremadura es muy anterior a mí. Cuando llego me encuentro que ni siquiera están constituidos los grupos de investigación de forma oficial. Se pusieron en ,archa gracias a una normativa que desarrollamos y que pasó a la Junta de Extremadura, que la publicó. Posteriormente, había otro problema, la gestión de la investigación. El sistema estaba infradotado y no era eficaz. En muchas ocasiones, el dinero que sostenía el proyecto tenía que ser devuelto por una falta de ejecución adecuada. Se trabajó en la eficacia de la gestión de la investigación. Finalmente, se comenzaron a desarrollar estructuras e infraestructuras especializadas en la transferencia del conocimiento. Soy un convencido de que los centros de investigación están obligados a devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte en ellos. Estas estructuras e infraestructuras sirvieron para que se pudieran hacer contratos en 600 empresas que demandaban conocimiento y que nos convirtiéramos en una de las universidades que más empresas spin off creaban en su momento, lo que fue muy importante para la región.

En su opinión, ¿cuál es el estado de salud de la investigación científica en Extremadura en estos momentos?

Como investigador siempre estaré insatisfecho. Creo que los investigadores obviamente siempre queremos más. Estamos mucho mejor de lo que estábamos hace décadas, aunque siguen existiendo algunos puntos débiles como que necesitamos más retornos de fondos del Plan Nacional. El Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene una publicación de investigaciones muy superior a las de hace unos años. Eso significa que hay cosas que se están haciendo bien. Los investigadores son agentes vocacionales, que dedican su vida a ssu trabajo. Falta dar un mayor empuje a la transferencia de conocimientos.

La transferencia de conocimiento hacia la sociedad y las empresas ha sido una de sus prioridades. ¿Cómo valora los avances en esta materia en nuestra región?

Con la aparición de infraestructuras que pretendían impulsar la transferencia de conocimiento está ha aumentado mucho. Si viésemos algunos documentos que produce la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de Extremadura nos daríamos cuenta de que la investigación se trata uno de los elementos más débiles. La transferencia tecnológica es escasa y hay que adecuar la oferta tecnológica de los centros de conocimiento se coordine y dé respuesta adecuada a las necesidades del tejido social y económico de la región. La I+D+i es un ciclo. Todos los resultados de la investigación no están lo suficientemente maduros como para ser transferidos. Muchos de ellos necesitan procesos rigurosos de validación. Intervienen muchos actores y circunstancias. En Extremadura tenemos que organizar adecuadamente esas estructuras.

¿Qué papel juegan los jóvenes investigadores y qué mensaje les daría en un contexto de incertidumbre laboral y falta de recursos?

Eso lo saben. Son el elemento crítico del sistema. Los jóvenes investigadores son nuestro futuro pero también nuestro presente. Están desarrollando tesis doctorales y proyectos son los que tienen una capacidad importante en seguir creciendo y con ellos el sistema de ciencia y tecnología extremeño. Son los eslabones que tenemos que cuidar. El problema es que la carrera investigadora es muy compleja y tenemos que asegurarle a un investigador que comienza que va a tener un objetivo claro y que se va a corresponder con trabajar toda su vida como tal. Hay que evitar situaciones que generen zozobra o incertidumbre una vez que se acaba un proyecto o un contrato. Los recursos humanos necesitan de una carrera investigadora estable y coherente.

Usted es un firme defensor de la naturaleza. ¿Cómo se combina la investigación científica con la preservación del medio ambiente en un territorio como Extremadura?

Como investigador del medio ambiente somos productores de conocimiento, que posteriormente las autoridades deben tener en cuenta o no. Por encima del conocimiento, en la toma de decisiones hay aspectos políticos que condicionan la realidad de los datos. He intentado ser coherente, pero nunca me ha sentido ofendido porque la decisión que se haya tomado no tuviera en cuenta mis datos. Entiendo que tomar decisiones en el sector ambiental es tremendamente complicado.

Ha trabajado para consolidar la relación entre universidad, empresa y sociedad. ¿Qué ejemplos concretos destacaría de esa “simbiosis” que ha impulsado?

Hoy en día somos una región que está intentando impulsar la transferencia de conocimiento y las empresas basadas en éste, como son las spin off universitarias o las star ups. Ya ha habido empresas que se han desarrollado en base a un proyecto originario en la UEx y que tienen contratados a 30 graduados superiores y su facturación en un lustro se ha multiplicado por tres. Empresas procedentes de la UEx que se han vendido por cifras importantes, así como laboratorios con gran prestigio. Pondré solo un ejemplo: el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, que originariamente fue una spin-off de la Universidad de Extremadura y ahora es una referencia mundial.

¿Qué desafíos cree que aún tiene por delante Extremadura en materia de investigación e innovación?

La región tiene la necesidad de utilizar como motor de desarrollo la I+D+i. Esa investigación e innovación debe ser la base de desarrollo de nuestra región, la que sea capaz de darle la resiliencia necesaria a los cambios que se producen actualmente, la que produzca mejores puestos de trabajo y mejor remunerados. Un reto es conseguir que esa investigación marque las pautas del desarrollo económico.

Desde su experiencia, ¿qué importancia tiene la inversión pública y privada en el desarrollo científico regional?

Los sistemas de investigación responden directamente al dinero que se invierte. Cuando realizas inversiones importantes el sistema responde de forma proporcional. Es importante que ese apoyo económico sea constante, que no haya periodos de abundancia y sequía. Si nos encontramos que los jóvenes investigadores no cobran o tardan en salir los contratos nuevos, abandonarán.

¿Qué siente al ver que proyectos en los que trabajó hace décadas hoy son motores de empleo y desarrollo en Extremadura?

Es una gran satisfacción ver el esfuerzo realizado, especialmente cuando fui vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación. Saber que se mantienen en el tiempo y se desarrollan gracias al empuje de otros que vienen detrás de ti es muy gratificante.

¿Cómo le gustaría que se recordara su legado en la Universidad de Extremadura y en la ciencia regional?

La universidad es más un lugar de competencia que de reconocimiento. Lo único que me gustaría es que todo lo que se ha ido haciendo durante año debería perdurar en el tiempo y que vengan otros que venga a hacer crecer el sistema. Me gustaría ser recordado como aquel que en algún momento empezó a estructurar ese sistema de I+D+i y con la concesión de la Medalla de Extremadura me doy por más que satisfecho. n