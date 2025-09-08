El orgullo de ser extremeño: "Apostar por el sitio donde hemos nacido es lo más avanzado que hay"

Ser extremeño es tener el alma en la Sierra de Gata, La Siberia o el Valle del Jerte. Es escuchar el canto de los pájaros en cada uno de los pueblos que guardan historia en sus recodos y sentir el latido del Valle del Ambroz o la Sierra de San Pedro. El orgullo de ser extremeño es apostar por la tierra en la que hemos nacido, esa que hoy cumple 40 años desde que se instituyó por primera vez el Día de Extremadura aquel 8 de septiembre de 1985, cuando ya éramos autonomía.

Con himno y bandera, el entonces presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra propuso vincular la celebración a la festividad de la Virgen de Guadalupe, cuyo fervor late en el corazón de la región: la Patrona, la Madre, la Reina de las Españas. Cuatro décadas después, la cita ha evolucionado y los motivos para celebrarla se han multiplicado. Tres ciudades Patrimonio de la Humanidad, una joya europea como el Monasterio de Yuste y el Parque Nacional de Monfragüe o el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara con sellos de Reserva de la Biosfera.

Tres tesoros y el valor del recuerdo

Y este es solo el comienzo. Cáceres aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura, Mérida mantiene vivo el teatro clásico con el festival más antiguo del país y Badajoz conserva su alcazaba como la fortaleza árabe más grande de Europa. La esencia de este día está en reconocer lo lejos que hemos llegado, pero también en recordar nuestra historia.

Blanca Sánchez, psiquiatra cacereña. / CARLOS GIL

"Venimos de generaciones que tuvieron que irse fuera porque aquí no había futuro. Hemos crecido sobre la memoria de abuelos y padres que emigraron. Por eso, ahora tenemos que conseguir que nuestros hijos no se vayan. La mejora de las comunicaciones o de la sanidad no tienen ideología; son necesidades para la gente que vive aquí y para que los jóvenes no tengan que irse", expresa Pilar Galán, escritora, profesora y columnista de este diario.

"Mi tierra no la cambio por ninguna"

Como académica numeraria de la Real Academia de Extremadura, tiene una firme apuesta por hacer de este día un punto de encuentro. "Las medallas que otorga nuestra comunidad autónoma simbolizan ese amplio abanico que nos hace únicos. Es el ejemplo de escritores, músicos, pintores o diseñadores que están haciendo cosas maravillosas. Apostar por el sitio donde uno ha nacido no es retrógrado, es lo más avanzado que hay".

Para Galán, esta fecha debe ser también reivindicativa, un momento para establecer las claves del futuro regional "dotando a los pueblos de medios. No hablo de centros comerciales, sino de oportunidades para crear negocios y puestos de trabajo, luchar contra la despoblación, crear servicios y mantener colegios, escuelas e institutos".

Benito Barriga, extremeño de 75 años por el Día de Extremadura. / CARLOS GIL

Benito Barriga tiene 75 años. De Cáceres de toda la vida, tiene un fiel sentimiento hacia la región. "Para mí ser extremeño es todo. Son mis raíces, es mi tierra y no la cambio por ninguna". Además, considera que mantener esta tradición cada año es importante porque "es una fiesta que nos une un poquino a todos, no es solo de una provincia, es de toda Extremadura".

Las claves del futuro

Barriga coincide con Galán y asegura que cada vez hay un mayor número de residentes que se ven obligados a emigrar por falta de tejido empresarial. Insiste en el valor de "avanzar en industria, porque hacen falta infraestructuras para que volver aquí a buscar un empleo no sea una temeridad. Ahora mismo, la mayoría tenemos hijos que viven fuera".

Alberto Fernández es un joven de 26 años natural de Piornal (Cáceres). Está orgulloso de ser extremeño por el valioso patrimonio que ostenta la región, pero para él, como su pueblo no hay nada. "Es una de las zonas más bonitas del territorio, el valle del Jerte es inigualable". Pone el foco en la generación actual, considera vital proporcionar incentivos a la agricultura y la ganadería para que los jóvenes "permanezcan en la comunidad, también en los pueblos, que trabajen aquí y levanten nuestra tierra para que cada vez vayamos a más y no a menos".

Alberto Fernández, joven de 26 años y natural de Piornal. / CARLOS GIL

Blanca Sánchez, madre de dos hijos y con otro en camino, lo tiene muy claro: "Ser extremeña es ser humilde, pero además saber que tienes mucha cultura y mucho patrimonio que vender al mundo. Este es el día en que celebramos lo que somos y nuestros orígenes. Creo que tenemos que mostrar más nuestra tierra y potenciar el turismo. Yo he estado bastante tiempo viviendo fuera y da mucha pena ver que la gente no conoce Extremadura".

"Este aire no lo hay en otro sitio"

Celestina Méndez, vecina cacereña, pone nombre al sentimiento que le nace desde lo más profundo: "Para mí, ser extremeña es lo más. Es el orgullo de mis raíces". Cuenta que el Día de Extremadura se vive con emoción, y no oculta su amor por la región. "Me encanta mi tierra. Este aire no lo hay en ningún sitio y la paz, la tranquilidad, la gente...", afirma con convicción y una sonrisa orgullosa.

Celestina Méndez, Día de Extremadura. / CARLOS GIL

Sus palabras condensan lo que muchos sienten y no siempre logran expresar. Porque ser extremeño es tener el corazón en Guadalupe, el alma en la sierra y el paladar en los ibéricos. Es lo que se siente al contemplar el paisaje desde las alturas del Pico Jálama, es tener a un tiro de piedra al Mejor Rincón de España en los Barruecos, es ver el curso del Tajo al pasar por el Puente de Alcántara. Y estar orgulloso de sentirse extremeño es apostar cada día por la tierra que nos vio nacer.