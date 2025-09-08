Dos trabajadores intoxicados en Almendralejo por gases de tratamiento de vino

Dos hombres han resultado heridos este lunes en un accidente de trabajo en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo (Badajoz) por intoxicación por gases en los depósitos de tratamiento del vino, uno de ellos de gravedad también con lesiones consistentes en un trauma craneal.

En concreto, el herido grave, de 32 años, ha sido trasladado al Hospital de Mérida, mientras que el varón de 50 años intoxicado en estado menos grave ha sido llevado al Hospital de Tierra de Barros, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado el helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud (SES) con base en Don Benito (Badajoz), así como personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Almendralejo y una unidad de soporte vital básico de esta última localidad. Dotaciones de bomberos del CPEI de Almendralejo, patrullas de servicio de la Guardia Civil y un técnico de seguridad y salud laboral de la Dirección General de Trabajo también acudieron a la zona.