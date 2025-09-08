Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por varios delitos como homicidio imprudente por imprudencia grave

Vox se querella contra Sánchez y Guardiola por la gestión de los incendios en Extremadura

Presentada este lunes en el Tribunal Supremo, también incluye a Marlaska, Robles y otros presidentes autonómicos populares como los de Andalucía, Castilla y León, Asturias y Andalucía

Vox se querella contra Sánchez y Guardiola.

Vox se querella contra Sánchez y Guardiola. / AGENCIA EFE

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Vox ha presentado este lunes una 'macroquerella' contra los que considera responsables de los incendios forestales registrados este verano; desde el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a presidentes autonómicos como María Guardiola, o los de Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y Asturias.

"Caiga quien caiga; vamos a por todos", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, antes de presentar la querella ante la sala de lo penal del Supremo por presuntos delitos de homicidio imprudente por imprudencia grave, incendio en zona forestar, delito contra los derechos de los trabajadores y prevaricación.

"Cómplices"

El portavoz se ha referido a los dirigentes del PP como "cómplices" del Pacto Verde y ha comentado que llevan en su agenda "las políticas fanáticas climáticas" desde "hace demasiado tiempo".

Servicios jurídicos

La querella de los servicios jurídicos del partido de Santiago Abascal tiene dos objetivos: los responsables de los incendios por lo que en Vox tildan de "fanatismo climático" y los que tienen que ver con lo que definen como "caos del Estado autonómico".

Además de Sánchez, Vox señala a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones; y a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Autonomías

En el caso de los gobiernos autonómicos de las comunidades en las que ha habido incendios, apunta a los responsables de medio ambiente, gestión forestal y emergencias en cinco listas que encabezan el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco; la extremeña María Guardiola, el andaluz Juanma Moreno, el gallego Alfonso Rueda y el asturiano Adrián Barbón.

Críticas

Las críticas de Vox al PP se han dirigido también al tema de la inmigración, en el que consideran que la formación de Alberto Núñez Feijóo "trata de disfrazarse de Vox otra vez", y a su acercamiento a otros partido políticos, en concreto a Junts, al que entienden que pretenden "blanquear".

"No más bipartidismo"

"Los españoles no quieren más bipartidismo caduco ni que España dependa de las minorías separatistas que la quieren destruir, los españoles quieren un cambio de rumbo", ha afirmado el portavoz de Vox, que, preguntado por las encuestas publicadas este lunes, que le dan un incremento de votos, ha declarado que su objetivo no es solo recibir el apoyo de exvotantes del PP sino de "todo el mundo".

"Más apoyo"

De hecho, ha señalado que Vox recibe cada vez más el apoyo de "mucha gente" que ha votado a la izquierda, jóvenes que acceden a la mayoría de edad y abstencionistas.

Noticias relacionadas y más

Palabras de Sánchez

En relación a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno respecto a Israel, Fúster ha interpretado las palabras de Sánchez como un lamento por "no tener bombas nucleares, pero no para defender a España, sino para, en este caso, ayudar a Hamás", a la que se ha referido como la "autoridad palestina" en Gaza a la que el jefe del ejecutivo plantea apoyar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
  2. La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones
  3. Medallas de Extremadura: Guardiola pide que el «espíritu real» de los pueblos esté presente en las leyes
  4. Eclipse lunar total: dónde y a qué hora verlo desde Extremadura
  5. El Infoex, Carolina Yuste, Juan Manuel Sánchez y Marcelino Díaz reciben esta noche las Medallas de Extremadura
  6. La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar
  7. El orgullo de ser extremeño: 'Apostar por el sitio donde hemos nacido es lo más avanzado que hay
  8. Un tour por Cáceres, Plasencia y el Valle del Ambroz para celebrar el Día de Extremadura

Vox se querella contra Sánchez y Guardiola por la gestión de los incendios en Extremadura

Vox se querella contra Sánchez y Guardiola por la gestión de los incendios en Extremadura

Rafael Babot: «Mi libro es como los fados, cuenta la vida normal, lo que es cotidiano»

Rafael Babot: «Mi libro es como los fados, cuenta la vida normal, lo que es cotidiano»

Guardiola alza la voz contra "la barbarie y el horror" que se vive en Gaza

Guardiola alza la voz contra "la barbarie y el horror" que se vive en Gaza

El braille será esencial para la vuelta al colegio de 152 estudiantes ciegos en Extremadura

El braille será esencial para la vuelta al colegio de 152 estudiantes ciegos en Extremadura

Dos trabajadores intoxicados en Almendralejo por gases de tratamiento de vino

Dos trabajadores intoxicados en Almendralejo por gases de tratamiento de vino

Extremadura es la tercera región donde más sube el precio del alquiler

Extremadura es la tercera región donde más sube el precio del alquiler

Guadalupe inunda de esperanza a Extremadura en su día grande

Guadalupe inunda de esperanza a Extremadura en su día grande

La consejera extremeña de Salud atiende a un hombre tras un desvanecimiento en Guadalupe

La consejera extremeña de Salud atiende a un hombre tras un desvanecimiento en Guadalupe
Tracking Pixel Contents