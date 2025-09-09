Nuevas ayudas de la Junta: ocho millones para las comunidades regantes y cuatro millones para el sector del vino

Entre otros asuntos, el Consejo de Gobierno de la Junta, reunido esta mañana en Mérida, ha aprobado dos líneas de ayudas específicas para sendos sectores concretos.

Por un lado, se ha dado el visto bueno un decreto que regula las ayudas destinadas a las comunidades de regantes ubicadas en zonas de alta montaña para que puedan modernizar sus infraestructuras y sistemas de riego. Este decreto contempla tres programas y el primero de ellos cuenta con ocho millones (cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) para las inversiones en sistemas de almacenamiento y regulación de agua en regadíos tradicionales. Por su parte, el Programa II está destinado a la mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras hídricas, y el Programa III a la optimización y modernización de las redes principales de riego.

Cada comunidad podrá contar con entre el 70% y el 100% de la inversión que realice, «hasta un máximo de 810.000 euros», ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano en rueda de prensa.

El objetivo de las mismas es lograr una mejora de la gestión integrada del agua, fomentar el uso de fuentes de energía renovables y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. "Es una herramienta para evitar la despoblación en el medio rural", ha añadido Manzano.

Inversiones vitivinícolas

Asimismo, la Junta también ha aprobado una convocatoria específica de ayudas para el sector del vino: «queremos apoyar las inversiones en infraestructuras y aliviar sobre todo la carga burocrática que soportan estas empresas», ha dicho Manzano.

Para ello se van a destinar cuatro millones de euros para mejorar la competitividad del sector y su respuesta a las demandas del mercado. Las ayudas cubrirán el 50% de las inversiones en compra, construcción o remodelación de instalaciones y también irán destinadas a la adquisición de maquinaria y equipos, gastos administrativos y relacionados con la propiedad intelectual. Se podrán acoger a las mismas empresas, organizaciones y asociaciones dedicadas a la viticultura en Extremadura.

Las ayudas cuentan con una dotación de 4.000.000 euros financiadas al 100% a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y están enmarcadas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común.