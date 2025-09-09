Empleo público en Extremadura
La UEx convoca 31 plazas de profesores y catedráticos
El plazo para participar en este proceso selectivo por la vía de concurso estará abierto durante 20 días, a partir de mañana
La Universidad de Extremadura ha convocado un proceso selectivo para cubrir a 31 plazas de personal funcionario del cuerpo de profesores y de catedrático. Será a través de concurso, según publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, que también recoge la creación de las comisiones de selección que se encargará de valorar el proceso.
La resolución con la convocatoria de empleo público en la UEx establece que los interesados tienen un plazo de 20 días naturales, a partir de mañana, para presentar la correspondiente solicitud de inscripción. En concreto, se han convocado 20 plazas para acceder al cuerpo de profesores titulares mediante turno libre -a excepción de una de ellas, que será por el turno de discapacidad- y otras 11 plazas son de promoción interna para ingresar en el cuerpo de catedráticos.
Estas plazas son derivadas de la Oferta de Empleo Público de la UEx del año 2023 y 2024 y corresponden a las siguientes áreas:
-Para el cuerpo de catedrático hay plazas en las áreas de Filología Inglesa, Comercialización e Investigación de Mercados, Sanidad Animal, Física Aplicada, Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología, Matemática Aplicada, Teoría de la Señal y de las Comunicaciones, Financiera y Contabilidad, Historia del Arte; y Lenguajes y Sistemas Informáticos.
-Para el cuerpo de profesor titular, las plazas son de Biología Celular, Fisiología Vegetal, Genética, Microbiología, Didáctica y Organización Escolar (2 plazas), Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Construcciones Arquitectónicas, Historia del Derecho y de las Instituciones, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Didácticas de las Ciencias Experimentales, Didáctica de la Lengua y la Literatura, Didáctica de las Ciencias Sociales, Historia e Instituciones Económicas, Economía Financiera y Contabilidad, Enfermería (3 plazas), Filología Inglesa, Electrónica, Máquinas y Motores Térmicos, Ingeniería Telemática, Medicina y Cirugía Animal, Psicología Evolutiva y de la Educación, Fisioterapia (2 plazas) y Producción Vegetal.
- La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones
- Medallas de Extremadura: Guardiola pide que el «espíritu real» de los pueblos esté presente en las leyes
- Eclipse lunar total: dónde y a qué hora verlo desde Extremadura
- El orgullo de ser extremeño: 'Apostar por el sitio donde hemos nacido es lo más avanzado que hay
- Guadalupe, el epicentro del orgullo extremeño
- El Infoex, Carolina Yuste, Juan Manuel Sánchez y Marcelino Díaz reciben esta noche las Medallas de Extremadura
- Un tour por Cáceres, Plasencia y el Valle del Ambroz para celebrar el Día de Extremadura
- Fallece un joven de 20 años en una salida de vía en Valverde de Leganés