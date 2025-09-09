La UEx convoca 31 plazas de profesores y catedráticos

La Universidad de Extremadura ha convocado un proceso selectivo para cubrir a 31 plazas de personal funcionario del cuerpo de profesores y de catedrático. Será a través de concurso, según publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, que también recoge la creación de las comisiones de selección que se encargará de valorar el proceso.

La resolución con la convocatoria de empleo público en la UEx establece que los interesados tienen un plazo de 20 días naturales, a partir de mañana, para presentar la correspondiente solicitud de inscripción. En concreto, se han convocado 20 plazas para acceder al cuerpo de profesores titulares mediante turno libre -a excepción de una de ellas, que será por el turno de discapacidad- y otras 11 plazas son de promoción interna para ingresar en el cuerpo de catedráticos.

Estas plazas son derivadas de la Oferta de Empleo Público de la UEx del año 2023 y 2024 y corresponden a las siguientes áreas:

-Para el cuerpo de catedrático hay plazas en las áreas de Filología Inglesa, Comercialización e Investigación de Mercados, Sanidad Animal, Física Aplicada, Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología, Matemática Aplicada, Teoría de la Señal y de las Comunicaciones, Financiera y Contabilidad, Historia del Arte; y Lenguajes y Sistemas Informáticos.

-Para el cuerpo de profesor titular, las plazas son de Biología Celular, Fisiología Vegetal, Genética, Microbiología, Didáctica y Organización Escolar (2 plazas), Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Construcciones Arquitectónicas, Historia del Derecho y de las Instituciones, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Didácticas de las Ciencias Experimentales, Didáctica de la Lengua y la Literatura, Didáctica de las Ciencias Sociales, Historia e Instituciones Económicas, Economía Financiera y Contabilidad, Enfermería (3 plazas), Filología Inglesa, Electrónica, Máquinas y Motores Térmicos, Ingeniería Telemática, Medicina y Cirugía Animal, Psicología Evolutiva y de la Educación, Fisioterapia (2 plazas) y Producción Vegetal.