Ana Guerra, Café Quijano y Perera "avalan" el II Circuito de Tunas de Extremadura

La cantante Ana Guerra, el diestro Miguel Ángel Perera y el grupo Café Quijano, entre otras personalidades de la cultura, avalan con su apoyo el II Circuito de Tunas de Extremadura, que se celebra este fin de semana en Olivenza y donde se dan cita "talento, arte y hermandad", según han afirmado.

Cerca de 200 tunos se congregarán en esta localidad pacense para ofrecer su música, su simpatía y su buen hacer para el disfrute de vecinos y visitantes, en una apretada agenda que recoge pasacalles, rondas, convivencias y actuaciones, informa la agencia Efe.

Las plazas de Santa María del Castillo y de la Constitución, así como sus calles aledañas, serán el epicentro del encuentro los días 12 y 13 de septiembre, que concluirá con la actuación de todas las tunas participantes en el auditorio municipal.

Participantes

Tanto en la calle como en el auditorio, el publico podrá disfrutar de la música de las tunas de Veterinaria de Cáceres, Veteranos de Mérida, Medicina de Badajoz, la Cuarentuna Universitaria de Plasencia, la tuna de Alburquerque y la tuna 'La Dificultad' de Olivenza.

A ellas se sumarán la Tuna de Derecho de Jerez, con un amplísimo palmarés en el Circuito Nacional, así como numerosos tunos de otras agrupaciones que acudirán para compartir dos días de hermandad.

El cariño y el respaldo hacia las tunas y, en concreto, hacia este circuito lo han trasladado numerosas personalidades a través de las redes sociales, como la cantante Ana Guerra, quien ha enviado "un abrazo muy especial a las tunas". "Siempre me he divertido mucho con la tuna, son una gran familia", ha afirmado.

También desde el ámbito musical, el grupo Café Quijano ha trasladado su apoyo, pues "la tuna es hermandad". "Es talento", ha dicho Miguel Sánchez 'Tron', uno de los maestros del mundo del carnaval gaditano, quien ha mandado un cariñoso saludo tanto a los organizadores como al conjunto de las tunas participantes.

Para el diestro Miguel Ángel Perera, que ha animado a visitar Olivenza para este encuentro, "la tuna es arte". "La tuna es universidad", ha expresado el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro María Fernández, que también ha saludado y ha mostrado su apoyo a este circuito de tunas.

Cultura arraigada

También se ha unido la consejera de Cultura del Gobierno extremeño, Victoria Bazaga, que ha animado a la ciudadanía a ir a Olivenza para "ver y disfrutar" de la música de la tuna, cuya idiosincrasia forma parte de la cultura más arraigada de España.

Organizada por la Tuna de Ciencias de Badajoz, esta segunda edición del encuentro más importante de las tunas extremeñas cuenta con el apoyo del consistorio oliventino, la Fundación Caja Badajoz y diversas empresas privadas que han decidido apostar por este evento.

La historia de la Tuna de Ciencias de Badajoz está marcada por dos fechas clave: 1978, año de su fundación, y 1996, cuando, tras décadas de inac@vidad, resurgió con la fuerza y "el misterio de los ojos del Guadiana".

A lo largo de estos años ha llevado el nombre de la Universidad de Extremadura y de la ciudad de Badajoz por Francia, Suiza, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Portugal, entre otros países.