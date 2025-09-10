Extremadura pone el talento femenino en el centro de su progreso

Hoy, el esfuerzo, el valor, el trabajo, el sacrificio y el talento de las extremeñas cuentan con el respaldo de la administración autonómica, que las apoya con programas, iniciativas y, también, con comunicación. Porque contarlo es imprescindible: sirve para crear referentes, para inspirar y para demostrar que el progreso tiene nombre de mujer.

Ellas lideran: talento que transforma

La Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura puso en marcha a finales de 2024 ‘Ellas Lideran’, un programa de encuentros profesionales diseñado para visibilizar, empoderar y acompañar a empresarias, directivas y emprendedoras de la región.

Hasta ahora se han celebrado nueve encuentros con unas 400 participantes, en ciudades como Mérida, Cáceres, Badajoz, Plasencia, Navalmoral de la Mata o Almendralejo. Otros cuatro tendrán lugar antes de fin de año y ya se diseña el calendario de 2026.

Cada edición aborda un eje temático: estrategias de comercialización, creación de marcas sostenibles, o cómo fortalecer la presencia mediática de las empresarias. No se trata solo de aprender técnicas: se trata de comunicar experiencias y proyectar liderazgos. La comunicación, en este caso, es el puente que convierte el ejemplo individual en motor colectivo.

El programa cuenta con mujeres referentes nacionales y extremeñas que ya son modelos de éxito: Cecilia Alvarado (Cocobrand Digital Hub), Milagros Garrido (Matteria), Isabel Valls (Corderos Fuente del Sapillo), Gracia Nogales (Oracle), María Bretón (StarliteGroup), Beatriz Briegas (BioGenómika) o Pilar Gerona (Somomu). Su presencia confirma que el talento femenino extremeño impulsa proyectos innovadores, sostenibles y con proyección internacional.

Apoyar el liderazgo femenino es, además de una cuestión de justicia social, una apuesta de alto rendimiento económico: las compañías lideradas por mujeres diversifican mercados, generan empleo y atraen talento. Y contarlo públicamente, a través de foros y medios, multiplica el impacto.

Conectando liderazgos: referentes que inspiran

La Junta de Extremadura también respalda iniciativas como ‘Conectando Liderazgos’, el I Foro de Emprendimiento, Talento y Mujeres Referentes en Extremadura, organizado por Extremadura Avante. Este evento reune a ponentes de ámbito regional, nacional e internacional para compartir su experiencia y abrir camino a nuevas generaciones.

El objetivo es claro: fomentar el emprendimiento femenino, visibilizar a mujeres referentes y motivar a quienes sueñan con poner en marcha sus proyectos. La comunicación vuelve a jugar un papel decisivo: escuchar testimonios, compartir trayectorias y dar voz a las mujeres en espacios públicos es la mejor manera de demostrar que se puede.

La deportista Loida Zabala con la presidenta de la Junta de Extremadura. / RODIAN_CONTADOR

El empleo femenino, motor del progreso

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha situado a las mujeres como colectivo prioritario en las políticas activas de empleo del gobierno de María Guardiola. Los datos avalan el compromiso: agosto cerró con 64.959 personas desempleadas, el mejor registro en un mes de agosto desde 1996.

Las mujeres lideran la recuperación: concentran el 63% del descenso interanual del paro, y nunca antes había tantas trabajando en la región. Bajo el actual Ejecutivo autonómico se han alcanzado los diez mejores datos de afiliación femenina de la historia, con récords en junio, julio y agosto de 2025.

Detrás de estas cifras también está la comunicación: campañas, talleres, programas de orientación laboral que informan y acompañan a las mujeres en sus procesos de inserción. Porque no basta con tener ayudas; hay que explicarlas, darlas a conocer y hacer que lleguen a todas.

Programas con rostro de mujer

El SEXPE desarrolla un amplio catálogo de programas pensados para ellas: Nómadas Digitales, que impulsa nuevas oportunidades vinculadas a la digitalización. Bono Formación Transporte, que elimina barreras en el mundo rural. Orientación Sirius, acompañamiento profesional personalizado. Colaboración Económica Municipal de Empleo, que fomenta contrataciones desde los ayuntamientos. Planes de formación y programas mixtos (ESCALA, CRISOL, Artesanía o Colaborativo Rural), con prioridad para la participación femenina. La comunicación vuelve a ser clave: informar, orientar y dar visibilidad a estas herramientas multiplica sus efectos, garantiza igualdad de acceso y convierte las políticas en resultados reales.

Deporte en femenino: abrir camino, derribar barreras

Hablar de mujer y deporte es hablar de igualdad, de justicia y de futuro. Las deportistas extremeñas llevan tiempo logrando éxitos, aunque no siempre con la misma visibilidad. Eso está cambiando gracias a sus logros y al esfuerzo institucional por contarlos.

En la última convocatoria del programa PODIUM, 43 mujeres y 94 hombres recibieron ayudas de hasta 30.000 euros. El Gobierno de María Guardiola introdujo una novedad pionera: las deportistas de alto rendimiento que no compitan por embarazo o lesión tienen derecho al 50% de la ayuda.

La Fundación Jóvenes y Deporte ya patrocina a más mujeres que hombres en disciplinas individuales (12 frente a 11). Además, los clubes femeninos reciben un apoyo creciente en voleibol, fútbol, gimnasia rítmica o baloncesto. Y la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina se ha reforzado con 130.000 euros, casi el doble que la masculina.

Contar sus historias también forma parte de la estrategia: que los nombres de Paula Josemaría, Cristina Cabaña, Estefanía Fernández, Petra Carrasco o Loida Zabala aparezcan en titulares es la mejor forma de que las niñas sepan que ellas también pueden.

La ciencia también tiene nombre de mujer

La investigación es otro terreno donde Extremadura avanza. El CICYTEX cuenta con 323 trabajadores, de los cuales 153 son mujeres. Entre los investigadores doctores, la paridad es casi total: 31 mujeres frente a 32 hombres.

En 2025, CICYTEX y Fundecyt organizaron la jornada Mujeres al frente de la ciencia y la empresa en Extremadura para incentivar vocaciones científicas entre alumnas de secundaria y universidad. La comunicación, aquí, se convierte en motor de cambio: visibilizar investigadoras es sembrar futuras científicas. Además, se ha puesto en marcha un programa de tutorización avanzada para investigadoras con doctorado, orientado a potenciar sus habilidades científicas y de liderazgo. Y Extremadura cuenta con referentes como Asunción Gómez, especialista en inteligencia artificial, miembro de la Real Academia Española y Medalla de Extremadura 2024. Su ejemplo, compartido y difundido, es inspiración para muchas. La apuesta de la Junta de Extremadura por el liderazgo femenino se refleja en programas, ayudas, foros y políticas que ya están dando resultados. Pero, sobre todo, se refleja en cómo se cuentan: dar voz, generar referentes y comunicar en femenino es construir igualdad.