Los ganaderos extremeños afirman que las consecuencias de los aranceles de China no serán tan "graves"

Tras conocerse que China ha impuesto un arancel del 20% que afecta a 1,4 millones de euros en exportaciones de Extremadura, las organizaciones agrarias afirman que, a pesar de que «todo lo que genere arancel perjudica a la región, no se prevén consecuencias graves».

En ese sentido, el responsable de ganadería de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura (UPA-UCE), Antonio Prieto, explica que, en Extremadura, porcino blanco, sobre el que se impone el arancel, «hay más bien poco». «Desde luego un arancel siempre tiene repercusiones, pero los productos afectados son los que aquí llamamos despojos, como la casquería, no los productos nobles, como el lomo, el jamón o la paleta», argumenta.

Decisión de China

De este modo, el responsable defiende que, puesto que los aranceles se originaron para investigar el ‘antidump’ de tres empresas europeas, el impacto «dependerá del futuro de la decisión de China de ampliar o no los aranceles». «Hay que estar pendiente y en este momento a la empresa a la que le toque le hará mucho daño, pero al resto del sector, en principio, no».

Caída de los precios

Por su parte, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, asegura que «no hay que ser alarmista, puesto que lo que más les preocupa al ganadero es la caída de precios del porcino». En ese sentido, añade, «si se mantienen unos precios similares y los aranceles son ciertamente razonables, es posible que no influya mucho en el mercado chino».

Asimismo, también valora la acción del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, de «compensar las posible pérdidas», pero, afirma, lo más «importante es ser capaces de mantener el mercado en China, que no se pierda». «Por supuesto que me parece positivo que se escuche al sector, pero no hay que ser más alarmista de lo que realmente se debe», concluye Metidieri.