"Es un hurto a la democracia": Más de un centenar de personas reclaman en Badajoz la jornada de 37,5 horas

«Estamos aquí para reivindicar la jornada laboral de 37 horas y media». Con esas palabras ha abierto la protesta la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ante más de un centenar de personas concentradas este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz. La convocatoria, impulsada por UGT y CCOO, se enmarca en las más de 50 movilizaciones celebradas en toda España para exigir que la reducción de jornada llegue al Parlamento.

Sánchez ha reclamado que no se impida el debate parlamentario y advirtió de que frenar la tramitación supondría «un hurto a la democracia y un fraude». Recordó, además, que la medida afectaría en Extremadura a unas 206.000 personas trabajadoras, casi la mitad de la población ocupada.

Brecha de género

La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha puesto el acento en la brecha de género al afirmar que la jornada superior a 37,5 horas «tiene cara de mujer». También ha alertado de que las horas extraordinarias no pagadas ni cotizadas suponen una pérdida de más de 3.500 millones de euros para las arcas públicas, dinero que, a su juicio, podría destinarse a crear empleo estable y de calidad.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha salido del edificio para escuchar las demandas sindicales, mientras los convocantes leían un manifiesto en el que defendieron que la reducción de jornada es una cuestión de justicia social y que reporta beneficios en salud, igualdad, medio ambiente y productividad.

Entre los asistentes ha estado también el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien ha arropado a los sindicatos y ha reivindicado que el PSOE «siempre ha estado» en la defensa de los derechos laborales. Ha criticado, además, que PP y Vox voten en contra de la medida, acusándoles de no ampliar derechos». Gallardo ha subrayado que los socialistas seguirán defendiendo la reducción como «un nuevo pilar del estado de bienestar».