Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 10 de septiembre de 2025

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de un rebaño de ovejas.

Imagen de un rebaño de ovejas. / UPA-UCE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 10 de septiembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja 10 de septiembre

Lonja 10 de septiembre

TEMAS

  1. La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones
  2. Medallas de Extremadura: Guardiola pide que el «espíritu real» de los pueblos esté presente en las leyes
  3. Eclipse lunar total: dónde y a qué hora verlo desde Extremadura
  4. El orgullo de ser extremeño: 'Apostar por el sitio donde hemos nacido es lo más avanzado que hay
  5. Guadalupe, el epicentro del orgullo extremeño
  6. El Infoex, Carolina Yuste, Juan Manuel Sánchez y Marcelino Díaz reciben esta noche las Medallas de Extremadura
  7. Un tour por Cáceres, Plasencia y el Valle del Ambroz para celebrar el Día de Extremadura
  8. Fallece un joven de 20 años en una salida de vía en Valverde de Leganés

Los ganaderos extremeños afirman que las consecuencias de los aranceles de China no serán tan "graves"

Los ganaderos extremeños afirman que las consecuencias de los aranceles de China no serán tan "graves"

Extremadura pone el talento femenino en el centro de su progreso

Extremadura pone el talento femenino en el centro de su progreso

La Junta saca una licitación 'in extremis' para adjudicar las 242 rutas escolares desiertas

La Junta saca una licitación 'in extremis' para adjudicar las 242 rutas escolares desiertas

Los aranceles de China al porcino afectan a 1,4 millones de euros de exportaciones extremeñas

Los aranceles de China al porcino afectan a 1,4 millones de euros de exportaciones extremeñas

Extremadura encabeza el ranking de comunidades más afectadas por cancelación de espectáculos pirotécnicos

Extremadura encabeza el ranking de comunidades más afectadas por cancelación de espectáculos pirotécnicos

Extremadura recupera las ayudas para modernizar los mercados de abasto

Extremadura recupera las ayudas para modernizar los mercados de abasto

Marcelino Ollé, nuevo director general de Comunicación de la Junta de Extremadura

Marcelino Ollé, nuevo director general de Comunicación de la Junta de Extremadura

Nuevas ayudas de la Junta: ocho millones para las comunidades regantes y cuatro millones para el sector del vino

Nuevas ayudas de la Junta: ocho millones para las comunidades regantes y cuatro millones para el sector del vino
Tracking Pixel Contents