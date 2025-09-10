Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 10 de septiembre de 2025
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 10 de septiembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja 10 de septiembreLonja 10 de septiembre
- La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones
- Medallas de Extremadura: Guardiola pide que el «espíritu real» de los pueblos esté presente en las leyes
- Eclipse lunar total: dónde y a qué hora verlo desde Extremadura
- El orgullo de ser extremeño: 'Apostar por el sitio donde hemos nacido es lo más avanzado que hay
- Guadalupe, el epicentro del orgullo extremeño
- El Infoex, Carolina Yuste, Juan Manuel Sánchez y Marcelino Díaz reciben esta noche las Medallas de Extremadura
- Un tour por Cáceres, Plasencia y el Valle del Ambroz para celebrar el Día de Extremadura
- Fallece un joven de 20 años en una salida de vía en Valverde de Leganés