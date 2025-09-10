Los trabajadores de Almaraz piden una reunión urgente con el ministerio para evitar el cierre de la planta

La representación de los trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, solicitando una "reunión urgente" con un representante del ministerio para abordar el futuro de la planta y expresar su preocupación ante la desconexión de los dos reactores, prevista en noviembre de 2027 y octubre de 2028.

En la carta, los representantes sindicales recuerdan que, si no se modifica el calendario actual, la decisión de cierre podría volverse "irreversible en marzo de 2026". Alertan de que esta medida supondría "un impacto devastador" para los más de 4.000 empleos directos e indirectos que dependen de la ventral, así como para sus familias y para toda la comarca de Campo Arañuelo, donde la planta lleva más de 40 años como principal motor económico.

"En este entorno, la falta de alternativas económicas hace que, una vez más, la única salida para muchos sea emigrar fuera de Extremadura", lamentan los empleados.

El comité de empresa subraya que la central de Almaraz es hoy un "referente internacional en seguridad y buenas prácticas, gracias a una inversión anual media de 50 millones de euros en modernización".

Cualificación que no se "puede perder"

Asimismo, destaca la alta cualificación de su personal. "Disponemos de trabajadores con décadas de experiencia y de jóvenes en formación continua, lo que asegura el relevo generacional y la transmisión de conocimiento. No podemos permitirnos perder talento como a tantas horas de formación y esfuerzo acumulado", un aval, afirman los empleados, que garantiza la continuidad del conocimiento técnico y la seguridad operativa.

Finalmente, la plantilla subraya que merece ser escuchada por las autoridades antes de que la situación se torne irreversible.