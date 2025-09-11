«Las ayudas a los cotos han sido tal éxito que volveremos a convocarlas»

¿Es aficionado a la caza o la pesca?

A la caza, bastante.

¿Le viene de familia?

La verdad es que no. Es por mis amigos, varios de ellos de familias con tradición cinegética. Como la mayoría de los cazadores de nuestra comunidad autónoma, empecé siendo cazador de menor. Cazador de escopeta y perro, como solemos decir en mi pueblo. Pero al final acabas compatibilizando la caza menor con la caza mayor. Y en cuanto a la pesca, soy más de ir a verla con amigos, aunque alguno de mis hijos me está diciendo que por qué no me aficiono también a la pesca y le llevo.

¿Hasta qué punto cree que son importantes la caza y la pesca en una comunidad eminentemente rural como Extremadura?

Extremadura no se puede entender sin la caza y la pesca. No hablamos solo de que entre las dos actividades mueven más de 500 millones de euros en nuestra región, no son solo las más de 30.000 licencias de caza y más de 100.000 de pesca. Además de todo eso, cuando hablamos de caza y de pesca hablamos también de sentimiento. Desde el punto de vista económico, hay una realidad, y es que hay muchos pueblos que permanecen vivos gracias a la pesca y la caza los fines de semana, sino que además, hablamos de dos aficiones que están en las raíces de muchos extremeños. Es una cuestión de cultura, de tradiciones.

Francisco José Ramírez, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural. en su despacho. / JUNTA DE EXTREMADURA

Esa derivada económica que menciona tiene un impacto en las cuentas de la comunidad autónoma…

La caza mueve seguramente más de 400 millones de euros en nuestra comunidad autónoma, según el último estudio, que está pendiente de actualizar. Seguramente, ya la superaremos. Es innegable que la actividad cinegética todos los fines de semana llena pueblos. Que se lo pregunten a los bares. Que se lo pregunte a los restaurantes, o a los alojamientos rurales. Al final, la caza y la pesca no solo generan un impacto económico directo, sino también uno indirecto. Y hablamos de que esto es un beneficio para toda la región, porque no hay que olvidar que tenemos más de 3.200 cotos que suman una superficie superior a los 3 millones y medio de hectáreas. Esto significa que el 82% de la región está bajo algún tipo de acotado, ya sea público o privado, que en nuestra región se reparten más o menos a la mitad. Esto atrae a aficionados de Extremadura, lógicamente, pero también de otros sitios de España y de otros países de Europa y de otros continentes. Es una realidad. Y es una realidad que supone un enriquecimiento muy importante para muchos pueblos de nuestra región.

Una de las últimas mejoras que ha promovido la Junta de Extremadura ha sido la licencia telemática. ¿Tiene datos que hablen de cómo la han recibido los cazadores y pescadores de la región?

La acogida ha sido buena. La presidenta María Guardiola ya dijo en su discurso de investidura que iba a intentar poner la administración autonómica en el siglo XXI, y a la vista está que lo está consiguiendo, a base de poner en marcha medidas como la licencia telemática de caza y de pesca. La digitalización o la transformación digital de toda la administración autonómica es una competencia transversal que tenemos que desarrollar desde todas las consejerías. En pleno siglo XXI, no se entendería que alguien tuviera que desplazarse hasta Mérida o hasta alguna delegación territorial para sacar la licencia de caza o la de pesca. Ahora, cualquier cazador o pescador puede obtener su licencia con un teléfono móvil, una tableta o un ordenador, desde casa. Así es como conseguimos prestar un servicio al ciudadano más ágil, más eficiente y de más calidad. La prueba de que era una medida esperada es la buena acogida que ha tenido. La licencia telemática de pesca se puso en marcha en abril y ya han obtenido la licencia de esa forma, desde el móvil, la tableta o el ordenador, más de 6.500 pescadores. Y en cuanto a la de caza, que está disponible telemáticamente desde el mes pasado, ya van más de 700. Son cifras que dejan claro el éxito de la medida.

¿Puede adelantar alguna medida que la Consejería vaya a desarrollar en relación a la caza y la pesca?

La principal medida en cuanto a la pesca es el Plan General de Pesca, anunciado por la presidenta María Guardiola en el último debate sobre el estado de la región. Es un documento que a día de hoy no existe en Extremadura y que ya está en la vía administrativa. A partir de él se articularán todas una serie de medidas importantes para mejorar el sector. Y en cuanto a la caza, volveremos a convocar las ayudas a los cotos, que en su primera convocatoria han tenido una acogida muy buena por parte del sector tanto, en los costos privados como en los públicos. Han sido un éxito tal que habrá una segunda convocatoria. Tenemos también encima de la mesa la gestión de los SANDACH (Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano), que es una gestión que en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural compartimos con la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. En este punto, tenemos muy presente la lucha contra el intrusismo profesional, pensando sobre todo en que quien disfruta los servicios que presta el sector lo haga con unas garantías. Cuando una persona va a cortarse el pelo, no va a una carnicería sino a una peluquería. Pues en los sectores de la caza y la pesca, esto debería ocurrir igual. Si alguien va a una montería en un coto privado, debe estar organizada de forma profesional, con todos los permisos en vigor y las garantías exigidas. Para que el cazador tenga la tranquilidad de que está realizando una actividad con todas las exigencias legales y todas las garantías. Igualmente, hay que profundizar en la lucha contra el furtivismo, un ámbito en el que los agentes del Medio Natural tienen mucho que aportar. Nos reuniremos con ellos para avanzar en este sentido. Y por último, estamos trabajando en mejorar la competitividad de nuestras empresas cinegética.

¿Qué le parece Feciex?

Posiblemente es la feria de caza, pesca y naturaleza más importante de la Península Ibérica. La conozco bien porque la he visitado prácticamente en todas las ediciones, por motivos profesionales y también de forma lúdica, muchas veces con mis hijos. La Feria ha crecido exponencialmente, a través de expositores, de las actividades que se organizan y con una mayor implicación de la administración regional. Durante cuatro días, se convierte en un espacio de convivencia para todo el sector de la caza y el de la pesca, donde los amigos quedan y se encuentran para pasarlo bien. Y además, tiene esa parte comercial tan importante. El reto para las próximas ediciones es avanzar en su internacionalización. Me gustaría que nuestras empresas cinegéticas y dedicadas a la pesca, nuestros cotos, pudieran crear espacios y redes de trabajo, de networking, para atraer a nuestra comunidad autónoma a más cazadores y pescadores de otros países, porque Extremadura como destino de caza tiene cada vez más tirón. Es importante explotar esta vía porque supone una fuente de ingresos importante y beneficia al conjunto de Extremadura.

La Junta de Extremadura tiene su propio stand en la feria, y además, en estos cuatro días se van a celebrar varias citas importantes para la caza y la pesca, como el Consejo Extremeño de Caza y el de Pesca y Acuicultura. ¿Qué se va a tratar en esas citas?

En el Consejo de Pesca y Acuicultura, principalmente se va a dar cuenta a los participantes del Plan General de Pesca de Extremadura, de en qué consiste y en qué situación administrativa se encuentra. Y en el Consejo de caza, se analizarán los resultados de la caza adaptativa de la tórtola, para saber qué ha ocurrido en esta media veda en los cotos donde se habían autorizado cupos. En segundo lugar, se analizará qué acogida han tenido las ayudas a los cotos de caza, que como apuntaba antes, se han dividido entre los sociales y los privados. Como tercer punto, analizaremos el convenio que tenemos con otras comunidades autónomas para licencia interautonómica, a la que se van a sumar nuevas autonomías.Y por último, en los dos consejos escucharemos y atenderemos los ruegos y preguntas de los pescadores y cazadores extremeños.