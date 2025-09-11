Pleno en la Asamblea de Extremadura
Bautista revela que se trabajó en un plan para evacuar el hospital de Plasencia por el incendio de Jarilla
El consejero defiende que la gestión de los incendios se ha realizado "con una transparencia nunca antes vista en esta región"
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha revelado esta mañana en la Asamblea de Extremadura que se trabajó "con absoluta discreción" en un plan para evacuar el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia ante el avance del incendio de Jarilla, aunque finalmente no fue necesario activarlo.
Bautista ha comparecido esta mañana en el primer pleno del curso parlamentario para desgranar la gestión de la Junta ante los sucesivos incendios que ha vivido la región este verano y ha defendido que el trabajo se ha realizado "con una transparencia nunca antes vista en esta región". Por eso, ha dicho, tiene la conciencia tranquila tras realizar más de 40 comparecencia después de cada decisión tomada y "estando al lado de los afectados cada día".
17 incendios simultáneos en el peor día del verano
Según los datos ofrecidos, el peor día del verano fue el pasado 15 de agosto, cuando se llegaron a registrar 17 incendios simultáneos en la comunidad, siete de ellos grandes. En cada uno de ellos, Bautista ha desgranado las medidas adoptadas para proteger a la población así como los medios desplegados, a los que ha vuelto a agradecer su labor incansable.
El consejero también ha hecho alusión a la demanda interpuesta por Vox contra la presidenta de la Junta (también se ha querellado contra el Gobierno central y otras comunidades) por su gestión de los incendios, algo que Bautista ha calificado de "podredumbre moral" y criticó el coste que la demanda supondrá a los ciudadanos.
