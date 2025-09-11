Carlos Cuerpo vuelve a sorprender con su japonés: Así busca inversores en Tokio

No es la primera vez que ocurre pero no por eso deja de sorprender. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. ha vuelto a dejar boquiabiertos a propios y extraños hablando japonés. Su fluidez hace que cada vídeo suyo hablando en este idioma se haga viral.

Cuerpo se encuentra hoy en Japón buscando fortalecer los vínculos españoles con el país nipón y, de esta manera, plantar cada a los aranceles estadounidenses. Es su segunda visita en menos de un año.

Durante el día de hoy ha mantenido encuentros primero con inversores y luego con su homónimo japonés, Yoji Muto. En ambos casos se ha lanzado a explicarles en su idioma el "buen momento" que vive actualmente la economía española, así como que "Japón es un socio estratégico clave para España". Muto llegó a calificar la fluidez de Cuerpo como "Excelente. Puede hablar un japonés que algunos japoneses no pueden", según declaraciones de la Agencia Efe.

La primera vez, en 2024

Lo cierto es que en su viaje al mismo país de 2024, el ministro español ya mostró su conocimiento del idioma. En aquel momento partició en un encuentro empresarial entre ambos países. El ministro explicó entonces que había estudiado el idioma durante un año, aunque no lo había puesto en práctica.