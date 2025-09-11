La cherofobia: ¿obsesión o miedo a enamorarse?

La cherofobia es un concepto que puede resultar chocante para muchas personas, ya que su existencia nos hace cuestionar aquello que todos buscamos: la felicidad. ¿Cómo puede ser que alguien no quiera tender hacia la felicidad? ¿Cuál es el motivo de esta enfermedad psicológica? Sin lugar a dudas, no se trata de un capricho, si no de una enfermedad que merma la calidad de vida del que la sufre, se trata de un miedo irracional a experimentar alegría, llevando a evitar situaciones positivas por temor a que algo negativo ocurra después.

Se manifiesta al rechazar oportunidades o actividades divertidas y se asocia a experiencias traumáticas pasadas, donde un momento de felicidad fue seguido por un evento doloroso. La ansiedad anticipatoria y la creencia de que la felicidad es una amenaza o un estado que trae consecuencias negativas son comunes en quienes la padecen. Por mucho que pueda resultar extraño que se evite la felicidad, es posible llegar a comprender a las personas que buscan no complicarse la vida y mantener una filosofía de vida austera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cherofobia no consiste en la humildad ni la austeridad, valores que en sí mismo no son negativos y de hecho son legítimos.

La característica de la cherofobia es que en ella la persona realiza esfuerzos activos por alejarse de la felicidad, incluso si hacer eso tiene un coste alto. Estos esfuerzos interfieren significativamente con la calidad de vida de las personas, las aísla y las vuelve menos capaces de enfrentarse a los problemas del día a día.

Los seres humanos somos capaces de adoptar una infinidad de lentes desde las que percibir y valorar la vida, para bien y para mal. Esto hace que haya casos relativamente poco comunes en los que algunos individuos adoptan mentalidades que parecen estar alejadas del sentido común.

Tal y como ocurre con la mayoría de fenómenos psicológicos, no existe una sola causa que nos lleve directamente hacia la cherofobia como consecuencia. En vez de eso, hay varias posibles causas que hacen más o menos probable que caigamos en este estado mental.

Las causas

Una de las causas que son hipotéticas para parte de estos casos tiene que ver con la presión que hoy en día existe a la hora de prácticamente obligar a todo el mundo a ser feliz todo el tiempo, como si formara parte de su trabajo y de sus responsabilidades. Sentir ese vínculo entre la felicidad y las obligaciones, en ciertos casos, puede causar aversión.

Sentimiento de pérdida

Otra de las hipótesis explicativas de la cherofobia se basa en la idea de que las personas que lo experimentan tienen miedo a ser felices en un primer momento y luego ver como toda esa felicidad se desmorona. El sentimiento de pérdida que se derivaría de esto es anticipado y genera tanto malestar que se renuncia por completo a la pretensión de ser feliz, incluso evitando caer en este estado por casualidad.

Otras causas son las experiencias traumáticas pasadas (eventos pasados donde la felicidad estuvo ligada a una pérdida, un trauma físico o emocional, creando una asociación distorsionada); ambientes familiares pesimistas (haber crecido en un entorno donde la felicidad era vista con recelo o se asociaba a la vulnerabilidad); y autoprotección emocional (evitar la felicidad como un mecanismo de defensa para no revivir el dolor o la decepción del pasado).

Síntomas En general, quienes viven de primera mano la cherofobia mantienen un perfil conservador y poco abierto a las experiencias nuevas. De una manera relacionada con esto último, tienden a ser introvertidas, ya que las relaciones personales traen una cierta inestabilidad y exposición a las situaciones con carga emocional, algo que va en contra de su intención de mantenerse siempre más o menos igual, lejos de las experiencias intensamente alegres o agradables. Por otro lado, conocer a nuevas personas puede llevarnos a temporadas de calma y estabilidad en un contexto de sentirse pleno, algo que podría resquebrajarse y generar sentimiento de pérdida y duelo. Recordemos que quienes sienten aversión por la felicidad no quieren ser marcadamente infelices, simplemente buscan evitar el sufrimiento. Evitación de la felicidad: Rechazo activo de oportunidades de cambio positivo, actividades divertidas o eventos sociales que prometen alegría. Ansiedad anticipatoria: Sentir ansiedad ante eventos que podrían generar felicidad, anticipando que algo malo sucederá. Culpa por sentir alegría: Experimentar culpa por momentos de felicidad, viéndolos como una transgresión. Creencias negativas: Pensar que «después de lo bueno siempre viene lo malo» o que la felicidad no dura. Pesimismo generalizado: Adoptar una actitud que es siempre negativa como forma de protegerse de futuras decepciones

Estrategias para afrontar el trastorno Reestructuración cognitiva: Ayuda a identificar las causas subyacentes, a cuestionar las creencias distorsionadas y aprender a acoger todas las emociones incluida la felicidad; fomenta el pensamiento en el momento presente, en el aquí y el ahora, sin acontecimientos futuros. Desarrollo de la autoconciencia: Comprender los motivos por los cuales se evitan las situaciones placenteras puede ser un primer paso para redescubrir cómo aceptar la felicidad en nuestra vida. Exposición en contextos controlados: Exponte gradualmente a aquello a lo que temes, con objetivos a corto plazo que te lleven a alcanzar la meta, sin grandes expectativas al principio, intentando controlar las crisis de ansiedad frente a estímulos concretos. Técnicas de aceptación: Después de la exposición y a través del role playing, visualizar situaciones en las que haya que enfrentarse a momentos de duelo o pérdida, de nuevo con pequeñas graduaciones, así se gestionan los sentimientos que producen estos síntomas. Realización de actividades al aire libre: Deportes grupales en los que haya que aceptar la ayuda para la consecución de determinadas personas, esto nos ayuda a conectar con el otro y evitar el aislamiento. Probar nuevas actividades: Sumergirse poco a poco en un mundo nuevo de posibilidades, utilizando el instinto y sin mucho conocimiento. Probar cosas nuevas abrirá un campo de sensaciones que no esperamos.

La autora es terapeuta

Para cualquier consulta sobre este trastorno se puede escribir al correo electrónico mluzmilagros@gmail.com