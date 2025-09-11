Las empresas denunciadas dicen que los precios ofertados por Educación no cubren gastos

Empresas denunciadas por la Consejería de Educación por no ofrecer sus servicios de transporte escolar en este nuevo curso, que este jueves ha comenzado en Extremadura, consideran que la oferta económica del concurso "no llega para cubrir los gastos" y han criticado que la Junta los señale como responsables.

Alrededor de 220 rutas escolares de las 579 que conforman el mapa del transporte escolar extremeño se han quedado sin servicio, lo que ha afectado a miles de escolares residentes, principalmente, en municipios de entornos rurales o de poca población.

Un grupo de empresas del sector ha decidido no optar a la licitación de las mismas al entender que los precios ofrecidos por la Administración regional "no llegan para atender los gastos, que son muchos, desde el mantenimiento de los autobuses, el pago a conductores, averías y combustible, entre otros". "Cuando la goma se estira mucho, pues pasa esto", han afirmado estas empresas, que rechazan de plano que la Consejería de Educación los señale como culpables" de esta situación.

Asimismo, han remarcado que cuando hay un concurso público, "el que quiere va y el que no, pues sencillamente no va". "Nos han crucificado cuando es la Administración la que ha tirado piedras sobre su tejado", concluyen fuentes del sector, que entienden que el auto del juzgado es "la mejor contestación" a la Administración.