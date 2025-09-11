Extremadura programa 77 actuaciones hasta 2030 para implantar una movilidad más sostenible

El Plan Extremeño de Movilidad Sostenible contempla 77 actuaciones que buscan implantar formas de desplazamiento más sostenibles en la región, con una inversión de 1.890 millones de euros hasta 2030, y con el compromiso de reivindicar "todos" ante el Gobierno central la necesidad de que la comunidad cuente con mejoras en materia de comunicaciones, en general, y del tren en particular.

Asimismo, el plan, consensuado entre la Junta y agentes económicos y sociales de la región, nace con la pretensión de contribuir a evitar "catástrofes" como las de los incendios sufridos este verano en la comunidad, puesto que "un territorio vivo, habitado, que mantiene población en el medio rural, que conecta a los pueblos con los centros de servicios y con infraestructuras modernas, es también un territorio más protegido frente al fuego".

De este modo lo ha explicado este jueves en el pleno de la Asamblea el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, quien ha defendido la necesidad de impulsar una movilidad "segura y sostenible, adaptada a los estándares que demandan los ciudadanos del siglo XXI".

"No es un plan de Gobierno, es un plan de región, construido de manera compartida y pensado para transformar la vida de todos los extremeños y extremeñas", ha incidido Martín Castizo, quien ha afirmado que la movilidad sostenible "no es solo un asunto de transportes, es una política de cohesión territorial y también una herramienta de prevención frente a catástrofes como las de este verano con los incendios".

Actuaciones

Se trata, ha explicado, de dotar a la región de un nuevo modelo de movilidad que permita afrontar también el reto demográfico, luchar contra los incendios forestales, y potenciar el desarrollo socioeconómico. Los objetivos, ha detallado Martín, son reducir los desplazamientos en vehículos particulares, aumentar el uso del transporte público, mejorar la conectividad de las zonas rurales y reducir la antigüedad del parque móvil.

Para llevar a cabo estas actuaciones, el consejero ha explicado que ya se han puesto en marcha medidas, o lo harán en breve, como el transporte a demanda, planes de movilidad urbana para municipios de más de 20.000 habitantes, aparcamientos disuasorios o carriles bici entre localidades próximas. También se mejorarán las conexiones en transporte público con el aeropuerto de Badajoz y se acometerá una nueva licitación del mapa concesional de transporte "que suplan las deficiencias que pretende poner en marcha el Gobierno de España".

Además, ha apuntado que se van a impulsar en la región caminos escolares seguros y a fomentar la adquisición de bicicletas y vehículos de baja calidad, así como que se fomentará la renovación de vehículos de uno de los parques "más envejecidos" de toda España como el extremeño.

El tren

Asimismo, el Plan también reivindica ante el Gobierno central actuaciones concretas en materia ferroviaria, como que se confirme la llegada de la alta velocidad en 2030 o mejoras en las infraestructuras de tren convencional.

"Creo que hablo en nombre de toda Extremadura. Nuestra región no aguanta ni un ratito más. El AVE tiene que ser una realidad en el año 2030, como así se comprometió el Gobierno de España con la Unión Europea. No hay excusa para más retrasos, ni de discrepancias con el paso del tren por ciudades de otras comunidades autónomas, ni el hecho de no contar con unos presupuestos en tiempo y forma. Extremadura no aguanta más y reclama justicia", ha señalado el consejero.

"Guiño" a Unidas por Extremadura

Este plan de movilidad ha sido presentado este jueves con el rechazo de Vox a apoyarlo por seguir los "discursos verdes" y con la negativa del PSOE a respaldarlo si el Ejecutivo no rectifica y le llama para sacarlo adelante.

Por ello, en la fase final de su intervención, el consejero ha realizado un guiño a Unidas por Extremadura al manifestarle que, en los dos años transcurridos de legislatura, "hemos tenido más coincidencias que divergencias a la hora de entender las necesidades de nuestra gente" en materia de movilidad.

En respuesta, Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, ha señalado que, aunque están de acuerdo "con la música general", han echado en falta que los grupos parlamentarios hayan podido aportar su visión sobre este plan y ha reivindicado la apuesta por un servicio ferroviario de cercanías aprovechando los ejes ya existentes. En el caso del transporte por autobús ha apuntado que quizás sea ya el momento de dar el paso y crear una empresa pública que cubra no solo las rutas escolares sino también otra serie de servicios.