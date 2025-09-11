Las familias anuncian protestas contra la implantación de clases 'on line' por la falta de rutas escolares

La alternativa ofrecida por la Consejería de Educación ante el problema del transporte escolar ha puesto en pie de guerra a las familias afectadas por la ausencia de cerca de 200 rutas escolares.

La presidenta de la Federación de Ampas de centros públicos de Extremadura (Freampa), Maribel Rengel, ha anunciado esta tarde que se van a convocar concentraciones y protestas a las puertas de los centros educativos, que se materializarán principalmente a partir del próximo lunes. Las Ampas quieren mostrar así su «asombro» e «indignación» por la decisión «unilateral» adoptada por la Consejería de Educación.

Según señala Rengel, las clases telemáticas deberían servir para situaciones muy extremas, como ocurrió con la pandemia de covid, pero no ante una situación "caótica" que obedece a la "falta de entendimiento" entre la consejería y varias empresas del sector.

De esta forma, prosigue, "se está privando a los alumnos de un derecho fundamental amparado por la Constitución" con el consiguiente perjuicio para ellos y sus familias, fundamentalmente población rural "a la que se está diciendo que hay alumnos de primera y otros, de segunda". Por ello, Rengel sostiene que la administración regional no ha calculado el impacto que supone volver a la enseñanza telemática: "se está cometiendo un grave error". Urge la vuelta a la normalidad del transporte escolar.