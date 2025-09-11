Problemas en la vuelta a las aulas
La Junta establece la enseñanza telemática para los alumnos sin rutas escolares adjudicadas
Las clases online coexistirán con la formación presencial para los alumnos que no estén afectados "hasta que se restablezca el servicio con normalidad", según el escrito que la administración regional está enviando a los centros
La consejera de Educación remite también una carta a las familias, a través de Rayuela, y asegura que la Junta asumirá los gastos de las familias que decidan llevar por su cuenta a sus hijos a clase
La Junta de Extremadura ha comenzado a enviar a los centros educativos información para poner en marcha la enseñanza telemática a partir de este viernes para los alumnos que están afectados por la falta de rutas escolares. A la espera de que la Consejería de Educación se pronuncie al respecto, algunos institutos de Secundaria han empezado a recibir esta indicación de la administración regional:
"Ante el incumplimiento de la Resolución del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC) por la que se acuerdan medidas excepcionales para garantizar la prestación del servicio público esencial del transporte escolar para el curso académico 2025/2026, por parte de la empresa adjudicataria de la ruta , le trasladamos que, para garantizar el derecho a la educación de los alumnos usuarios de la misma, y hasta que se restablezca la normalidad en el servicio, su centro deberá adoptar la modalidad de enseñanza telemática como opción coexistente con la presencial, a partir de mañana, viernes 12 de septiembre".
Ayudas económicas
La consejera de Educación también ha remitido una carta, a través de Rayuela, a las familias afectadas trasladando la posibilidad de las clases online y garantizando que habrá ayudas económicas para las familias que decidan trasladar a sus hijos a los centros educativos por sus propios medios.
Así, los centros están comenzando a organizarse para retomar una modalidad que tuvo que ser utilizada durante la pandemia de covid.
Por el momento, la administración educativa no ha informado del número de rutas que no se han realizado hoy, ni del total de alumnos afectados, pero el problema parece enconarse después de que el juzgado haya rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Junta para obligar a las empresas a realizar el servicio.
