Entre música, muchas actividades y el ColaCao de la mañana, los niños extremeños celebran una vuelta al cole "muy guay"

El ambiente en el colegio Dulce Chacón de Cáceres es festivo. Entre el sonido de las ruedas y las mochilas cargadas sobre los hombros, los niños y niñas aterrizan de nuevo en las puertas del centro educativo con una mezcla de ilusión y nervios para llenar las aulas de libros y seguir formándose en valores en este nuevo curso escolar, que comienza con 167.252 alumnos en Extremadura, lo que supone una reducción en los ratios: son 1.816 alumnos menos que el curso anterior.

"Ha desayunado su tostada de mantequilla y mermelada con su ColaCao y nos decía que hoy el día es muy guay porque hay fiesta y no hay libros", cuenta Jorge Domínguez. Es docente, pero en esta ocasión habla como padre de tres hijos. Detalla que los dos mayores ya van al instituto, pero él ha querido acompañar a su hija en su primer día de colegio. "Casi no ha dormido, estaba emocionadita", dice Domínguez entre risas.

Para Domínguez, lo importante en este nuevo curso es que los profesores "continúen con la labor formativa de nuestra hija, que la niña se desarrolle integralmente a nivel social, emocional y académico".

"Se han arreglado y estrenan zapatillas"

Unos metros más adelante, en la otra entrada del colegio, está Javi Castro. Con dos hijas de siete y diez años, este padre vive la vuelta a la rutina con ganas de dejar atrás el verano. La pequeña estaba entusiasmada por reencontrarse con sus amigas, mientras que la mayor mostraba algo menos de ilusión, señala Castro. Aun así, la mañana ha empezado como marca el ritual de cada inicio de curso: despertador más temprano, desayunos preparados y mochilas listas desde la noche anterior.

Padre de dos niñas en el colegio Dulce Chacón. / Jorge Valiente

Como hoy era un día especial, las niñas iban ilusionadas: "Se han arreglado y han estrenado zapatillas las dos", relata su padre orgulloso. Entre sus expectativas para el nuevo curso, Castro lo tiene claro: "Nosotros solo esperamos que estén a gusto, que aprendan y que estén contentas".

Con los niños ya dentro del recinto, una canción de bienvenida realizada con inteligencia artificial ha comenzado a sonar en el patio. Cuando el altavoz ha lanzado los primeros acordes de 'Highway to Hell', de AC/DC, el ambiente se ha animado todavía más y la llamada "a los mayores del cole" ha alegrado a los alumnos de sexto de primaria, que han salido a saludar al resto de compañeros.

‘Cultivando héroes’, el lema del curso

La jornada de bienvenida incluye retos cooperativos que los pequeños deben superar para conseguir un cartón con el que jugar después al 'bingo al revés'. Tras el recreo, comienza la actividad 'Fotogramas del verano', en la que el alumnado escribe lo más destacado de sus vacaciones para colgarlo en una gran cámara de cartón realizada por el centro.

El lema del curso, 'Cultivando héroes', forma parte de un proyecto Erasmus que se desarrollará durante todo el año escolar en coordinación con centros de Croacia, Polonia y Turquía. El objetivo es prevenir el acoso mediante la cooperación y la integración europea. "Debemos trabajar juntos para cultivar a los héroes que salvarán el futuro", señala el director del centro, Arturo Santano, que también anima a las familias a participar activamente en las actividades del colegio.

La vuelta al cole en Extremadura. / Jorge Valiente

El Dulce Chacón inicia el curso 2025 con 390 alumnos, "prácticamente la misma cifra que el año anterior". El centro ha recibido nuevos estudiantes en cuarto, quinto y sexto de primaria, y ha reducido de 22 a entre 16 y 17 alumnos las dos líneas de 3 años.

Cambios y nuevos retos

En otro punto de la capital cacereña, otros padres y madres aguardan en la entrada del CEIP Moctezuma. Es el caso de Aline Sobreira, cuyo hijo tiene 7 años. Sobreira asegura que está "muy contento, tiene ganas de aprender. Se ha levantado un poco nervioso porque se reencontraba con todos sus amigos".

La vuelta al cole en el CEIP Moctezuma. / Jorge Valiente

Su preocupación ahora es el periodo de adaptación, por lo demás está tranquila porque "tiene la misma tutora, así que espero que siga como el año pasado, que fue muy bien".

En uno de los bancos de la puerta está Susana, madre de una niña. Narra cómo ha vivido su hija el comienzo del curso: "Se ha levantado muy contenta porque tiene muchas ganas de ver a sus amigos. Ha venido muy tranquila porque ya es el último año de infantil y está acostumbrada. Además tienen la misma maestra así que está bien que acaben el curso con ella porque ya la conocen y saben cómo trabajar con ella”.

Susana cuenta que no está preocupada porque ve que su pequeña está feliz y completamente adaptada al centro. Además, este año le proporcionan los libros. "Nos han concedido la beca, así que lo único que he tenido que comprar es el material, que son cuatro o cinco cosas básicas", asegura.

La vuelta al cole siempre es "más guay" con música, juegos y reencuentros. Por eso, en Extremadura se ha vivido con ilusión y muchos nervios. Entre mochilas, zapatillas recién estrenadas y abrazos en la puerta, las familias coinciden en lo mismo: lo importante es que sus hijos estén felices, aprendan y disfruten de este nuevo curso que acaba de comenzar.