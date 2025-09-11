Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de septiembre
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Incertidumbre entre las familias tras la adjudicación obligada de 223 rutas escolares
La licitación ‘in extremis’ lanzada ayer cubre solo 19 rutas y la Junta adjudica de forma directa por resolución las restantes al ser un «servicio esencial»
El proyecto de reforma de Virgen de la Montaña de Cáceres, en entredicho
El Colegio de Arquitectos de Extremadura organiza un espacio de debate y se suma a las críticas con el proceso participativo abierto
CCGreen avanza en el trazado de la línea eléctrica subterránea que lo alimentará desde Cáceres
El BOE publica la conexión del futuro centro de datos con tres subestaciones de la ciudad. La longitud será de 5,9 kilómetros y la tensión, de 49 kilovatios
Extremadura, una residencia para cineastas
La Residencia de Cine de Extremadura estrena su tercera edición con 17 proyectos "de gran calidad" en sus dos sedes, Guadalupe y Talavera la Real
Una década de arte y ciencia en el palacio de los Golfines de Abajo
La fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno celebra en 2025 una fecha simbólica, los diez años de la apertura como museo de palacio cacereño, un escenario que expone una colección única de la aristócrata y mecenas y ejerce de sede para congresos y seminarios para los líderes del futuro
- Medallas de Extremadura: Guardiola pide que el «espíritu real» de los pueblos esté presente en las leyes
- La Junta de Extremadura adjudica de forma directa y obligatoria las 223 rutas del transporte escolar sin cubrir
- El orgullo de ser extremeño: 'Apostar por el sitio donde hemos nacido es lo más avanzado que hay
- Guadalupe, el epicentro del orgullo extremeño
- La UEx convoca 31 plazas de profesores y catedráticos
- Comienza el dispositivo de la berrea para evitar aglomeraciones en Monfragüe
- Los ganaderos extremeños afirman que las consecuencias de los aranceles de China no serán tan 'graves
- La Junta saca una licitación 'in extremis' para adjudicar las 242 rutas escolares desiertas