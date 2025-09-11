Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Incertidumbre entre las familias tras la adjudicación obligada de 223 rutas escolares

La licitación ‘in extremis’ lanzada ayer cubre solo 19 rutas y la Junta adjudica de forma directa por resolución las restantes al ser un «servicio esencial»

El proyecto de reforma de Virgen de la Montaña de Cáceres, en entredicho

El Colegio de Arquitectos de Extremadura organiza un espacio de debate y se suma a las críticas con el proceso participativo abierto

CCGreen avanza en el trazado de la línea eléctrica subterránea que lo alimentará desde Cáceres

El BOE publica la conexión del futuro centro de datos con tres subestaciones de la ciudad. La longitud será de 5,9 kilómetros y la tensión, de 49 kilovatios

Extremadura, una residencia para cineastas

La Residencia de Cine de Extremadura estrena su tercera edición con 17 proyectos "de gran calidad" en sus dos sedes, Guadalupe y Talavera la Real

Una década de arte y ciencia en el palacio de los Golfines de Abajo

La fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno celebra en 2025 una fecha simbólica, los diez años de la apertura como museo de palacio cacereño, un escenario que expone una colección única de la aristócrata y mecenas y ejerce de sede para congresos y seminarios para los líderes del futuro

