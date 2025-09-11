Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La licitación ‘in extremis’ lanzada ayer cubre solo 19 rutas y la Junta adjudica de forma directa por resolución las restantes al ser un «servicio esencial»

El Colegio de Arquitectos de Extremadura organiza un espacio de debate y se suma a las críticas con el proceso participativo abierto

El BOE publica la conexión del futuro centro de datos con tres subestaciones de la ciudad. La longitud será de 5,9 kilómetros y la tensión, de 49 kilovatios

La Residencia de Cine de Extremadura estrena su tercera edición con 17 proyectos "de gran calidad" en sus dos sedes, Guadalupe y Talavera la Real

La fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno celebra en 2025 una fecha simbólica, los diez años de la apertura como museo de palacio cacereño, un escenario que expone una colección única de la aristócrata y mecenas y ejerce de sede para congresos y seminarios para los líderes del futuro